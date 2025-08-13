Fecha de lanzamiento de la temporada 2 ‘Landman’ anunciada por Paramount+

El tendero está de vuelta.

Billy Bob Thornton regresa como el reparador de petróleo favorito de West Texas en la temporada 2 de «Landman», que debutó en Paramount+ el 16 de noviembre.

El exitoso drama de Taylor Sheridan, la serie original número 1 en el streamer, sigue a Tommy Norris, un terreno de petróleo y ejecutivo de nivel medio en una compañía petrolera de Texas. En medio de un auge sin precedentes, debe navegar por la política volátil de los campos petroleros, las desagradables negociaciones y los criminales violentos que amenazan su trabajo y vida familiar.

Thornton anotó una nominación al Globo de Oro por su actuación en la primera temporada de la serie. Protagoniza junto a Ali Larter, quien interpreta a la ex esposa de Tommy, y a Jacob Lofland y Michelle Randolph, que interpreta a los hijos de Tommy, Cooper y Ainsley. Completando el elenco están Andy García, Paulina Chávez, Kayla Wallace, Mark Collie, James Jordan, Demi Moore y Jon Hamm. Sam Elliott se unió a la serie para la temporada 2.

«Landman» se renovó para una segunda temporada en marzo después de convertirse en una de las series originales más vistas en la televisión. Está co-creado por la mente maestra «Yellowstone» Sheridan y Christian Wallace, quienes presentan el podcast «Boomtown» que inspiró la serie. Los productores ejecutivos son Sheridan, David C. Glasser, David Hutkin, Ron Burkle, Bob Yari, Wallace, Thornton, Geyer Kosinski, Michael Friedman y Stephen Kay. Dan Friedkin y Jason Hoch por Imperative Entertainment, y JK Nickell y Megan Creydt para Texas Monthly también sirven como EPS. Tommy Turtle es un productor co-ejecutivo. «Landman» es producido por Paramount Television Studios, 101 Studios y Sheridan’s Bosque Ranch Productions.

Mira el anuncio de Paramount+de la fecha de estreno de la temporada 2 de «Landman» a continuación.