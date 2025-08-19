Fecha de lanzamiento de la temporada 2 de Palm Royale ‘Sets, Drops First Look Images

Apple TV+ ha presentado imágenes de primer aspecto de la temporada 2 de su serie de comedia, «Palm Royale«Protagonizando Christian Wiig y Laura Dern.

La serie regresa el miércoles 12 de noviembre, seguido de transmisiones semanales hasta el 14 de enero de 2026. Además de Wiig y Dern, el elenco incluye a Allison Janney, Leslie Bibb, Ricky Martin, Josh Lucas, Amber Chardae Robinson, Kaia Gerber y Carol Burnett.

Según el Logline oficial, «Palm Royale» sigue a «Maxine Dellacorte (WIIG) mientras se esfuerza por encontrar su equilibrio en el mundo cuthroat de Palm Beach High Society».

La segunda temporada recoge con Maxine que «dejó un paria social después de un escandaloso desglose público. Tendrá que recurrir a su profundo pozo de inteligencia y astucia para demostrar de una vez por lo que no solo pertenece, sino que puede tener lo que se necesita para gobernar esta ciudad. A lo largo del camino, descubrirá las verdades no contadas y finalmente comprenderá lo que esta ciudad está realmente construida … Secrets, mentiras y ocasionales objeciones ocasionales y ocasionales», «descubrirán las verdades no contadas».

«Palm Royale» está escrito, producido ejecutivo y showrun de Abe Sylvia para la compañía de imágenes móvil de tía Sylvia.

La serie es producida por Dern y Jayme Lemons para Jaywalker Pictures, Wiig y Katie O’Connell Marsh.

Echa un vistazo a las primeras imágenes de «Palm Royale» a continuación.

Cortesía de Apple TV+

Cortesía de Apple TV+

Cortesía de Apple TV+

Primero looks/trailers

Acorn TV ha anunciado la fecha de estreno y lanzó un primer trailer de su nueva serie original, «Murder Before Evensong», que se estrena en la plataforma el 29 de septiembre.

Basado en la primera novela de la serie de misterios Canon Clement de Reverend Richard Coles, «Murder Before Evensong», Matthew Lewis como Clement: un clérigo de la década de 1980 que vive con su madre y dos perros salchicha en una rectoría, que se enreda inesperadamente en un caso de asesinato después de descubrir un cuerpo muerto en su iglesia.

Amanda Redman interpreta a la madre mientras Amit Shah, Adam Jones, Meghan Treadway, Alexander Delmain, Marion Bailey, Amanda Hadingue, Tamzin Outhwaite, Francis Magee y Nina Toussaint-White completan el elenco.

La serie Neo-Noir está adaptada por Nick Hick-Beach y dirigida por David Moore. Richard Coles se desempeña como productor ejecutivo junto con Radford Neville de The Lighthouse Film and Television, Catherine Mackin y Don Klees de Acorn Media Enterprises, Sebastian Cardwell de Channel 5 y Paul Testar.

La serie estará disponible en Acorn TV en los Estados Unidos y Canadá, y transmitirá y transmitirá en el Canal 5 en el Reino Unido.

Mira el trailer aquí:

*

Una nueva serie de competencia de comedia de standup, «Crowd Control», debutará en la deserción el 8 de septiembre, con episodios que se lanzan cada dos lunes.

Organizado por Jacquis Neal y con la voz de Chioke I’anson, cada episodio contará con un trío de comediantes que compiten entre sí sin material preescrito. Su set vendrá de indicaciones dadas a ellos e interacciones de la audiencia. Además, la audiencia en la que se basa el material del comediante será los que juzguen al ganador.

Comedians competing in the series are Bob The Drag Queen, Brennan Lee Mulligan, Paul F. Tompkins, Moshe Kasher, Leslie Liao, Ify Nwadiwe, Jamie Loftus, Gianmarco Soresi, Leah Rudick, Cristela Alonzo, Guy Branum, Atsuko Okatsuka, Kiran Deol, Tina Friml, Baron Vaughn, Jenny Zigrino, Megan Gailey y Joyelle Nicole Johnson.

Echa un vistazo al trailer de «control de multitudes» a continuación.

*

Apple TV+ debutó el trailer de la temporada 2 de su serie animada Stop-Motion, «Saper Island», que estrenará los ocho episodios el viernes 29 de agosto.

La segunda temporada presenta voces de Yvette Nicole Brown («Frog and Toad») como el narrador, Harvey Guillén («Puss in Boots: The Last Wish») como Square, Scott Adsit («Big Hero 6») como Triangle y Gideon Adlon («Justice League: Crisis on Infinite Earth») como círculo.

«Shape Island» tiene lugar en una «isla encantadora e invita a los espectadores a unirse en el círculo cuadrado, intrépido y triángulo complicado a medida que desenterran algo de diversión, buscan respuestas y construyen sobre su amistad, todo mientras aprenden a navegar por los demás».

La serie fue co-creada por los autores de libros Mac Barnett y Jon Klassen, quienes también sirven como productores ejecutivos. Kelli Bixler y Drew Hodges («Tumble Leaf») de Bix Pix Entertainment también son productores ejecutivos. Ryan Pequin se desempeña como coproductor ejecutivo y escritor principal.

Mire el trailer de la temporada 2 de «Shape Island» a continuación.