Fecha de lanzamiento de la temporada 2 de ‘Fallout’, First Look Fotos de New Vegas

«Polvillo radiactivo«Volverá a Video de Amazon Prime para su segunda temporada en diciembre. La noticia llegó junto a un conjunto de fotos de primera mirada que revelan la versión de la serie de New Vegas, un escenario importante en los videojuegos.

«Fallout» se establece dos siglos después del Apocalipsis, cuando los residentes de los refugios de Fallout de lujo se ven obligados a dejar reintegrarse a la sociedad, donde «se sorprenden de descubrir un universo increíblemente complejo, alegremente extraño y altamente violento que los espera», según la logline oficial.

Ella Purnell lleva al elenco como la habitante optimista de la bóveda Lucy, quien se ve obligada a la superficie a rescatar a su padre, frente a Walton Goggins, quien interpreta a Ghoul, un cazador de recompensas que mutó y ha sobrevivido los 200 años desde la Gran Guerra. El elenco también incluye a Aaton Moten, Moisés Arias, Kyle Maclachlan, Sarita Choudhury, Michael Emerson, Leslie Uggams, Frances Turner, Dave Register, Zach Cherry, Johnny Pemberton, Rodrigo Luzzi, Annabel O’Hagan y Xelia Mendes-Jones. Macaulay Culkin también se ha unido al elenco de la temporada 2.

La temporada 1 de «Fallout» se estrenó en abril de 2024 y fue recibida positivamente, logrando un 97% en Rotten Tomatoes. VariedadLa revisión de la revisión señaló que si bien «las adaptaciones de videojuegos han producido una bolsa mixta», los creadores de la serie Graham Wagner y Ginebra Robertson-Dworet «sabiamente eligieron evitar una adaptación directa. En cambio, construyeron una historia original dentro del universo del juego». La temporada ganó nominaciones al Emmy por series dramáticas sobresalientes, Drama Actor (Goggins), Drama Writing (Wagner y Robertson-Dworet) y más, ganando el premio por supervisión musical.

Wagner y Robertson-Dworet sirven como showrunners, y productos ejecutivos junto a Jonathan Nolan, Lisa Joy, Athena Wickham, Todd Howard y James Altman. Amazon MGM Studios y Kilter Films producen la serie en asociación con Bethesda Game Studios y Bethesda Softworks.

Vea las fotos de primera mirada arriba y abajo.

Ella Purnell, Walton Goggins

Cortesía de Prime

Kyle Maclachlan

Cortesía de Prime

Ella Purnell

Cortesía de Prime

Arias Moises

Lorenzo sisti/Prime

Aaron Mots

Lorenzo sisti/Prime