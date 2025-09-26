Fecha de lanzamiento de la secuela de ‘red social’, título: ‘The Social Reckoning’

Ganador del Premio de la Academia Aaron Sorkin‘s seguimiento de «la red social» Ahora oficialmente titulado «The Social Reckoning», llegará a los cines el 9 de octubre de 2026, anunció Sony Pictures el viernes.

Ganador del Oscar Mikey Madison («Anora», «Once Upon a Time … en Hollywood»), Ganador del Globo de Oro y Emmy Jeremy Allen White («El oso», próxima «Springsteen: entregame desde el ninguna parte»), Emmy y Grammy Nominee Bill Burr («Old Dads», «The King of Staten Island») y Nominee Nominee Jeremy Strong («The Appesicion», «Sucesse», «Sucesion») «Will» Sucession «) Cálculo «, con Strong confirmado para jugar Fundador de Facebook Mark Zuckerberg.

«The Social Reckoning» está escrito y dirigido por Sorkin, quien también produce junto con Todd Black, Peter Rice y Stuart Besser. Se espera que la producción comience el próximo mes.

Descrito como una «pieza complementaria» para «La red social«, La nueva película se centra en los eventos que tienen lugar casi dos décadas después del programador de Boy-Genius y una compañía de pioneros tecnológicos inventados lo que se convertiría en la plataforma de redes sociales más grande del mundo.» The Social Reckoning «cuenta la historia real de cómo Frances Haugen (Madison), un joven ingeniero de Facebook, se convierte en la ayuda de Jeff Horwitz (White Represer en los secretos más guardados de la red social.

El informe de Horwitz, una serie de artículos conocidos como «los archivos de Facebook», se publicó en 2021 y expuso a Facebook por sus efectos nocivos en los adolescentes y su conocida proliferación de desinformación, lo que contribuyó a los actos de violencia política.

«The Social Network» de 2010, también lanzado en octubre, fue un éxito crítico y comercial, ganando $ 226 millones en la taquilla global y recibiendo ocho nominaciones a los premios de la Academia, incluida la Mejor Película. La victoria de Sorkin para el mejor guión adaptado (la película se basó libremente en el libro de Ben Mezrich «The Accidental Billonario») fue uno de los tres Oscar que finalmente se llevó a casa.