Fecha de lanzamiento de la película ‘Bluey’ establecida para agosto de 2027

La fecha de lanzamiento para el próximo «De color«Película de Disney y BBC Studios ha sido revelado.

El largometraje basado en la exitosa serie Australian Animated Children’s está programada para un lanzamiento teatral global el 6 de agosto de 2027. Después de llegar a los cines, la película «Bluey» estará disponible para transmitir en Disney+ y en ABC Iview y ABC Kids en Australia.

La película «Bluey» está escrita y dirigida por el creador de la serie Joe Brumm y es una producción de Ludo Studio. Presentará talento de voz de la serie, incluidas Melanie Zanetti y David McCormack. El compositor de la serie Joff Bush proporcionará el puntaje. Richard Jeffrey («Bluey» Seasons 1-3) codirigirá con el ámbar Naismith («Happy Feet», «The Lego Movie») producir. Brumm se ejecutará a Charlie Aspinwall y Daley Pearson para Ludo Studio y Justine Flynn para BBC Studios.

