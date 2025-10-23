Fecha de lanzamiento de la cuarta temporada de ‘Dark Winds’ fijada por AMC y AMC+

El teniente Joe Leaphorn ha descubierto su último caso en el primer avance de la temporada 4 de la serie de suspenso de AMC y AMC+ “Vientos oscuros”, regresando el 15 de febrero de 2026. La nueva temporada constará de episodios de ocho horas de duración.

Basada en la serie de libros “Leaphorn & Chee” y adaptada por Graham Roland, “Dark Winds” tiene lugar en la década de 1970 y se centra en miembros de la Policía Tribal Navajo mientras resuelven misterios en su reserva, que está rodeada de crímenes violentos.

Zahn McClarnon Productor ejecutivo y protagonista como el teniente Joe Leaphorn. También hará su debut como director en la próxima temporada.

Completan el reparto kiowa godon como jim cheess, Jessica matten como Bernadette manuelto y Denna Allison como Emma Leaphorn.

La cuarta temporada se centrará en “la búsqueda de una niña navajo desaparecida, que lleva a Leaphorn, Chee y Manuelito desde la seguridad de la Nación Navajo al terreno arenoso de Los Ángeles de la década de 1970 en una carrera contrarreloj para salvarla de un asesino obsesivo con vínculos con el crimen organizado”, se lee en la descripción oficial.

La temporada 4 también presentará una lista de nuevos miembros del elenco, incluidos Franka Potente como Irene Vaggan, Isabel DeRoy-Olson como Billie Tsosie, Chaske Spencer como Sonny, Luke Barnett como el agente especial del FBI Toby Shaw y Titus Welliver como Dominic McNair.

A. Martinez también regresará en la temporada 4 como el jefe interino del Departamento de Policía de Scarborough, Gordo Sena.

John Wirth actúa como showrunner. La serie cuenta con la producción ejecutiva de difunto Robert RedfordMartin, Roland, Wirth, McClarnon, Chris Eyre, Tina Elmo, Jim Chory, Thomas Brady, Max Hurwitz, Vince Gerardis y Anne Hillerman.

Mira el primer avance de la temporada 4 de “Dark Winds” a continuación: