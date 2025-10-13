Fecha de estreno de la temporada 2 de Bob Woodruff ‘Last Lands’

Docuseries “Últimas Tierras”, presentada por ABC Noticias corresponsal Bob Woodruffregresa para la temporada 2 con nuevos envíos al frente de la batalla para proteger la salud del planeta.

El especial de dos partes se estrenará en ABC News Live, Disney+ y Hulu el jueves 16 de octubre a las 8:30 pm ET. El segundo episodio se transmitirá la semana siguiente, el 23 de octubre. La serie documental, presentada en asociación con la organización ambiental sin fines de lucro Global Conservation, destaca los esfuerzos de conservación para preservar los ecosistemas más amenazados de la Tierra.

En la segunda temporada, Woodruff se embarca en un viaje a Centroamérica (El Mirador en Guatemala y el Parque Nacional Coiba en Panamá) para aprender cómo los parques nacionales actúan como santuarios cruciales para la salud del planeta y cómo salvaguardan a las especies en peligro de extinción.

«Es crucial ser testigo de lo que está sucediendo en los parques más grandes del mundo; las amenazas a sus tierras, bosques y mares son reales», dijo Woodruff en un comunicado. «Si no actuamos ahora, es posible que nuestros hijos nunca experimenten lo que hemos dado por sentado durante mucho tiempo. ‘Last Lands’ no se trata sólo de explorar estos lugares extraordinarios; se trata de contar las historias de las personas que luchan para salvarlos».

En el primer episodio, Woodruff viaja a El Mirador, una antigua y próspera ciudad maya ahora escondida por una selva tropical casi impenetrable, para presenciar a los guardaparques que están arriesgando sus vidas para salvar la selva tropical en general y su patrimonio. Luego, el corresponsal lleva a los espectadores al Parque Nacional Coiba, que se encuentra a 15 millas en una isla frente a la costa de Panamá y ahora se encuentra en medio de las autopistas más grandes del mundo para tiburones y ballenas jorobadas. Woodruff, mientras documenta la belleza de este rincón del mundo, también investiga el impacto de los cárteles que utilizan la ruta para contrabandear productos ilegales hacia el norte.

Seni Tienabeso se desempeña como productor ejecutivo de la serie. La temporada 1 de “Last Lands” obtuvo dos nominaciones a los premios Emmy y ganó un premio Webby en la categoría de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Mire el avance de la temporada 2 de “Last Lands”: