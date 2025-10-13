Fecha de estreno de la cuarta temporada de ‘Bridgerton’ fijada por Netflix

Querido lector, prepárate para desmayarte por la historia de amor entre Benedict y Sophie en la cuarta temporada de netflix‘s «Bridgerton”.

El transmisor ha revelado las fechas de lanzamiento y el avance del exitoso programa, y ​​llegará en dos partes. Los primeros cuatro episodios debutarán el 29 de enero de 2026 y los cuatro restantes se lanzarán el 26 de febrero de 2026.

Según la descripción de Netflix para la temporada 4, «‘Bridgerton’ se centra en el bohemio segundo hijo Benedict. A pesar de que sus hermanos mayor y menor están felizmente casados, Benedict se resiste a sentar cabeza, hasta que conoce a una cautivadora Dama de Plata en el baile de máscaras de su madre».

La nueva temporada está protagonizada por Luke Thompson como Benedict Bridgerton. Irin Hay y Sophie Beek.Jonathan Bailey como Anthony Bridgerton, Victor Alli como Lord John Stirling, Adjoa Andoh como Lady Danbury, Julie Andrews como Lady Whistledown, Lorraine Ashbourne como la Sra. Varley, Masali Baduza como Michaela Stirling, Nicola Coughlan como Penelope Bridgerton y Hannah Dodd como Francesca Stirling.

Otros habituales de la serie incluyen a Daniel Francis como Lord Marcus Anderson, Ruth Gemmell como Violet Bridgerton, Florence Hunt como Hyacinth Bridgerton, Martins Imhangbe como Will Mondrich, Claudia Jessie como Eloise Bridgerton, Luke Newton como Colin Bridgerton, Golda Rosheuvel como Queen Charlotte, Will Tilston como Gregory. Bridgerton, Polly Walker como Portia Featherington, Emma Naomi como Alice Mondrich y Hugh Sachs como Brimsley.

La cuarta temporada marca el punto medio de la adaptación de la serie de televisión “Bridgerton” de Netflix. Basado en la serie romántica de Julia Quinn sobre los ocho hermanos de la familia Bridgerton titular, el transmisor está listo para adaptar los ocho libros. Fue anunciado previamente que Netflix renovó “Bridgerton” para las temporadas 5 y 6.

Los hermanos Bridgerton restantes que se fueron para contar sus historias de amor después de Benedict incluyen a Eloise Bridgerton (Claudia Jessie), Francesca (Hannah Dodd), Gregory (Will Tilston) y Hyacinth (Florence Hunt).

Los miembros adicionales del elenco de la temporada 4 incluyen a Simone Ashley como Kate Bridgerton, Isabella Wei como Posy Li, Michelle Mao como Rosamund Li y Katie Leung como Lady Araminta Gun.

Mira el avance de la cuarta temporada de “Bridgerton” a continuación.