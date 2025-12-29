Fecha acumulada 29 de diciembre de 2025, BBRI otorga un dividendo provisional de regalo de principios de año de 20,6 billones de IDR a los accionistas

Jacarta – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk o BBRI ha fijado la fecha cum del dividendo en efectivo provisional para el año fiscal 2025 el lunes 29 de diciembre de 2025 para los mercados regular y negociado. La fecha cum en sí es la fecha determinante para los inversores que tienen derecho a recibir dividendos.

Sobre la base de la divulgación de información presentada a la Autoridad de Servicios Financieros (OJK) el miércoles (17/12), BBRI determinó que el dividendo en efectivo provisional para el año financiero 2025 fue de al menos 20,6 billones de IDR o el equivalente a 137 IDR por acción, y se pagará a accionistas el cual fue inscrito en el Registro de Accionistas (DPS) el 2 de enero de 2026 (fecha de inscripción).

Secretario Corporativo BRI Dhanny dijo que la decisión de distribuir dividendos es una manifestación concreta del compromiso de la compañía de proporcionar ganancias sostenibles a los accionistas basándose en el sólido desempeño financiero de la compañía, respaldado por el crecimiento en el financiamiento de las MIPYME y una gestión de riesgos mantenida consistentemente.

«El plan provisional de distribución de dividendos para el año fiscal 2025 refleja los sólidos fundamentos de BRI, así como un equilibrio entre la expansión empresarial, el fortalecimiento de las MIPYMES y una gestión prudente del riesgo. Esto es parte del compromiso de la Compañía de proporcionar rendimientos sostenibles al Estado y a los accionistas», dijo Dhanny.

Mientras tanto, esta distribución de dividendos se refiere al desempeño financiero de BRI al 30 de septiembre de 2025, donde el beneficio neto consolidado atribuible a la entidad matriz se registró en 41,23 billones de IDR.

Calendario provisional de distribución de dividendos en efectivo del BRI para el año fiscal 2025

Actividad Fecha Cuando el dividendo en los Mercados Regular y Negociado 29 de diciembre de 2025 Ex división en los Mercados Regular y Negociado 30 de diciembre de 2025 Cuando el dividendo en el mercado de efectivo 2 de enero de 2026 Ex división en el mercado de efectivo 5 de enero de 2026 Fecha de grabación / Lista de Accionistas (DPS) 2 de enero de 2026 a las 16.00 p.m. Pagos de dividendos en efectivo 15 de enero de 2026

Esta distribución de dividendos a cuenta ha tenido en cuenta las disposiciones de las leyes y regulaciones aplicables, incluida la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, las Regulaciones OJK sobre divulgación de información, así como los Estatutos de la Compañía que han recibido la aprobación del Ministerio de Derecho de la República de Indonesia.

«A través de la distribución de este dividendo provisional, ilustra el sólido desempeño financiero y los sólidos fundamentos comerciales de BRI, en línea con la estrategia de crecimiento sostenible de la Compañía para apoyar la economía nacional, especialmente a través del fortalecimiento del financiamiento de las MIPYME y la transformación sostenible de BRI en el futuro. Aparte de eso, como banco de propiedad estatal, esta distribución de dividendos provisionales también es una forma de contribución real de BRI para respaldar los ingresos estatales y el desarrollo nacional», concluyó Dhanny. (LAN)