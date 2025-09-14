FDI: Operativo de Hezbolá asesinado en el Airtrike del Sur del Líbano







Las Fuerzas de Defensa de Israel dijeron el sábado que su avión, guiado por la 91a División de las FDI, golpeó y mató a un agente de Hezbolá durante la noche en el área de Aitoun en Southern Líbano.

Según el ejército, el objetivo había estado trabajando para reconstruir las capacidades militares del grupo respaldado por Irán en la región.

