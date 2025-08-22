FC Twente finalmente se decidió por el destino de Mees Hilgers

VIVA – Situación Mees Hilgers a lo largo de FC Twente Es raro. Seke Equipo nacional Indonesia parece no estar incluida en el plan del equipo apodado los Tukkers.

Leer también: Por el bien del equipo nacional indonesio, Miliano Jonathans estaba dispuesto a rechazar la llamada holandesa



La prueba, Hilgers volvió a ausencia hasta la segunda semana de Eredivisie 2025/2026. Su nombre ni siquiera figura en la línea del entrenador Joseph Oosting.

Esta condición es cada vez más clara después de que el director técnico de FC Twente, Jan Streuer, apoya abiertamente el cruce de los Hilgers desde el equipo principal. Defendió la decisión de Oosting de no reducir el defensor de 24 años.

Leer también: ¡La determinación es redonda! Miliano Jonathan rechaza a los Países Bajos, eligiendo la naturalización del enfoque para el equipo nacional indonesio



«Mees ha jugado para FC Twente durante cinco años y desde el principio muestra que tiene la ambición de ir más allá. De hecho, lo ha dicho durante tres años», dijo Streuer a Tubantia.

Hilgers regresó a la lista de jugadores cuando Twente se enfrentó PSV Eindhoven. Una semana antes, también había sido tachado cuando el equipo visitó la sede de Pec Zwolle. Esta condición hace que el juez público FC Twente haya perdido la paciencia hacia el jugador.

Leer también: Iniciador de Miliano Jonathans, FC Utrecht abre el camino transparente de la Europa League



De hecho, el club estaba apuntando a poder liberar a Hilgers a más tardar el 1 de agosto de 2025. Pero el plan se retrasó, mientras que el contrato del jugador solo quedó la temporada. Según TransferMarkt, el valor de mercado sigue siendo de 6.5 millones de euros o alrededor de Rp123.1 mil millones.

Oosting enfatizó que solo elegiría jugadores que tenían motivación y realmente querían sobrevivir en el FC Twente. La situación de los Hilgers hace que la gerencia se mueva rápidamente al traer a un nuevo defensor de la marca, Stav Lemkin, en el mercado de transferencias de verano. El nuevo reclutamiento se sintonizó inmediatamente con el juego del equipo.

Además, la línea de fondo de Twente también fue fortalecida por jugadores llenos de entusiasmo como Max Bruns y Alec van Hoorenbeeck. «Luego, como club, puedes esperar hasta que llegue el momento. O puedes reaccionar de inmediato, para no sorprenderte al final del mercado de transferencias e inmediatamente debes reclutar jugadores. Reclutando a Lemkin antes para fortalecer la defensa», dijo Streuer.

«¿No es extraño si ahora ponemos a un defensor central con un largo contrato en el banco, mientras que Mees podría salir otra semana?» Él continuó.