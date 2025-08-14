VIVA – Gestión FC Twente Finalmente habló sobre los rumores del movimiento Mees Hilgers el Palacio de cristal En el mercado de transferencias de verano 2025/2026.

Bek Equipo nacional Según los informes, Indonesia está buscando un nuevo club. En el mercado de transferencias el invierno pasado, varios clubes españoles e italianos estaban interesados, pero la conversación no cumplió con un punto brillante. Esta última noticia fue entregada por primera vez por la cuenta de WFCgroningen en las redes sociales X, aunque no se pudo confirmar la verdad.

En la actualidad, los Hilgers todavía están bajo contrato con FC Twente hasta el 1 de julio de 2026. Es decir, cualquier club que quiera reclutarlo, incluido Crystal Palace, debe canjear las tarifas de transferencia. El nuevo enfoque personal se puede hacer si el contrato se deja en seis meses, a partir del 1 de enero de 2026.

Esta condición hace de este verano este año una gran oportunidad para que FC Twente obtenga el valor máximo de transferencia, si realmente tiene la intención de lanzar el jugador.

Sin embargo, la gerencia del FC Twente no parece saber las noticias. El director técnico Jan Streuer enfatizó que su partido no había recibido ninguna información sobre este rumor.

«No sé nada sobre esto (transfiera MEES Hilgers al Palacio de Cristal)», dijo Streuer, citado desde Tubantia.

Los medios locales Tubantia también revelaron la razón por la que Hilgers estaba ausente en el partido inicial de Eredivisie 2025/2026, cuando Twente perdió 0-1 en la sede de Pec Zwolle el 10 de agosto de 2025. Los Hilgers no estaban incluidos en la lista de inicio o en el banco.

«Hilgers no fueron incluidos en el equipo el partido del domingo porque quería irse», escribió Tubantia.

Aun así, los objetivos y detalles del plan de movimiento de Hilgers no se han revelado. El mercado de transferencias todavía deja aproximadamente dos semanas, lo que le da la oportunidad de agregar a la lista de jugadores indonesios en cinco ligas europeas.

Hasta ahora, solo tres jugadores Equipo nacional indonesio quien apareció en la competencia de élite europea: Emil Audero (Cremonse) y Jay Idzes (Sassuolo) en la Liga Italia, y Kevin Diks que fortaleció Borussia Monchengladbach en la Bundesliga alemana.