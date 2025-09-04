‘FBI’ spin -off ‘CIA’ emite Nick Gehlfuss, Michael Michele

«CIA«El próximo spin -off de»FBI» en CBSha elegido dos roles principales.

Variedad ha aprendido que Nick Gehlfuss y Michael Michele protagonizarán la serie opuesta El líder anunciado anteriormente Tom Ellis. El programa fue recogido oficialmente en la serie en abril y se lanzará a mitad de temporada en la red de transmisión.

Gehlfuss protagonizará la homólogo del FBI de Ellis en la serie, mientras que Michele interpretará a un supervisor en la CIA. La logline oficial establece que el programa está «centrado en dos socios poco probables: un oficial de casos de cañón de cañón de cañón suelto que habla rápido y que rompe las reglas (Ellis), y un agente del FBI sazonado e inteligente (Gehlfuss) que creen en el estado de derecho. Cuando esta extraña pareja se asigna a la estación de New York Station de CIA, que deben trabajar para trabajar juntos para invertir los casos y criminar las amenazas de los suelos. en realidad puede ser su fuerza «.

El casting mantiene a Gehlfuss en el universo de Dick Wolf, ya que anteriormente protagonizó el Dr. Will Halstead en «Chicago Med», al tiempo que aparece como el personaje de los otros espectáculos de «One Chicago» en NBC. Gehlfuss partió «Chicago Med» en 2023, pero aparecerá en la próxima undécima temporada en un papel de estrella invitada. También es conocido por roles en espectáculos como Shameless «,» Newsroom «,» Power «, persona de interés» y «dolores reales».

Gehlfuss es representado por Gersh y MJ Management.

Los créditos recientes de Michele incluyen espectáculos como «Queen Sugar», «The Equalizer», «Dynasty» y «Star». También ha protagonizado espectáculos como «Homicide: Life on the Street», así como «Er» y «New York Undercover», el último de los cuales también fue un espectáculo de Dick Wolf. En el cine, sus papeles notables incluyen «Cómo perder a un chico en 10 días», «Blue oscuro», «Ali» y «New Jack City».

Está representada por un entretenimiento sin título, artistas innovadores, Schreck Rose.

«CIA» originalmente tenía la intención de lanzarse como un spin -off plantado de «FBI», pero los retrasos en el casting llevaron a CBS a anunciar el orden de la serie para el espectáculo con planes para un lanzamiento de otoño. Más retrasos y un cambio en los showrunners llevaron a que CBS trasladara el programa a mediados de temporada.

«CIA» es ejecutivo producido por Dick Wolf, Warren Leight, Eriq LaSalle, Paul Cabbad, Nicole Perlman, David Chasteen y Peter Jankowski. Leight también servirá como showrunner. Universal Television produce en asociación con Wolf Entertainment y CBS Studios.