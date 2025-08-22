El Instituto de Cine de Dohaque impulsa las ambiciones de fabricación de movimientos de Qatar, ha recorrido un largo camino en los últimos 15 años bajo el liderazgo de Fatma Hassan Alremaihi.

Así como el pequeño estado árabe, rico en petróleo y gas, se diversifica desde el sector energético hacia la cultura y los medios y el entretenimiento, como lo atestiguan el locutor Al Jazeera y el torneo de fútbol de la Copa Mundial de la FIFA 2022: el DFI se ha convertido constantemente en una cornerstone crucial de la industria cinematográfica de la región de Medio Oriente y Norte de África (Mena).

Nacido y criado en Doha, Alremaihi se graduó de la Universidad de Qatar con un título en literatura inglesa. Ella ha formado parte del equipo de DFI desde que se unió en 2009 como asesora de la primera edición del ahora desinfesado Festival de Cine de Doha Tribeca. Posteriormente, madre de cuatro hijos, fue instrumental en el lanzamiento del Festival de Cine Ajyal para niños que involucran a cientos de niños como jurados, así como su evento Qumra, dedicado a apoyar y pasear primero y en la segunda obra de los directores árabes. Alremaihi también ha liderado el esfuerzo detrás de convertir las iniciativas de financiación cinematográfica de DFI en el motor de la industria independiente preeminente de la región.

Más recientemente, Alremaihi ha encabezado el lanzamiento del próximo Festival de Cine de Doha, que se llevará a cabo del 20 al 28 de noviembre y transformará el Ajyal Fest en un evento internacional más ambicioso para una audiencia más amplia.

Alremaihi – quien será honrado durante el Festival de Cine de Venecia con VariedadEl premio a la cine internacional de 2025, habló sobre su visión detrás del DFI y el lanzamiento del Festival de Cine de Doha, que ella llama «el siguiente paso en el viaje del liderazgo cultural de Qatar».

Como DFI celebra 15 años, ¿cuáles consideras que son los principales hitos?

En los últimos 15 años, DFI ha ayudado a marcar el comienzo de una edad de oro para el cine árabe. Hemos apoyado más de 950 películas de 75 países, ganando 1,600 selecciones de festivales y más de 600 premios, incluidas 10 nominaciones al Oscar.

DFI ha sido un catalizador en el desarrollo de una industria cinematográfica próspera y sostenible en la región más amplia de Medio Oriente y más allá, defendiendo películas importantes y contribuyendo a un panorama global más matizado de narración de historias.

Pero lo más importante, hemos amplificado historias que reflejan la riqueza, la complejidad y la verdad de las voces subrepresentadas, historias que nunca podrían haber encontrado su lugar en el escenario global sin este apoyo. Hemos creado un ecosistema integral para los cineastas, defendimos nuevas voces y seguimos comprometidos con el cine como una forma poderosa de expresión cultural y diálogo.

¿Cómo es el esfuerzo del DFI para fomentar el cine de Qatar con fruta?

DFI adopta un enfoque sostenible para crear contenido original convincente en Qatar que mejorará aún más el desarrollo de las industrias creativas y posicionará nuestro talento junto con sus pares globales.

La industria cinematográfica de Qatar ha mostrado un crecimiento notable, con casi el 60% de los cineastas emergentes como jóvenes talentosas, que están cambiando la cara del cine moderno, y las historias de Qatar ahora están llegando al público en festivales de todo el mundo. Lo más inspirador es ver a los jóvenes cineastas de Qatar, particularmente mujeres, presentar su trabajo a nivel mundial con confianza y claridad.

Lo que hace que sus logros sean especiales es que representan más que solo historias de éxito individuales: están ayudando a cambiar las percepciones globales sobre nuestra región. Nuestro enfoque siempre ha estado en fomentar un ecosistema creativo sostenible y creativo donde todos puedan prosperar, brindando igualdad de oportunidades que permiten que el talento aumente naturalmente.

¿Hay algunas películas respaldadas por DFI de las que estás particularmente orgulloso?

Es imposible elegir: cada película que apoyamos, desde pantalones cortos hasta características, es importante para nosotros. Cada proyecto contribuye a un panorama de cine global más equilibrado e inclusivo e impactará nuestras sociedades en los próximos años.

Creemos en defender las historias que exploran las perspectivas pasadas por alto, ya sea que vengan de Qatar, el mundo árabe o más allá. Para nosotros, el éxito no está solo en los premios, sino en dar una plataforma a las voces que reflejan la diversidad de la experiencia humana y desafían las narrativas dominantes que a menudo definen el cine global.

¿Qué papel juega Qumra en este esfuerzo?

Qumra es una plataforma rara a nivel mundial dedicada a apoyar a los cineastas de primera y segunda vez con acceso directo a expertos en cine globales y luminarias de cine. Conecta a los beneficiarios locales, regionales e internacionales de DFI y proyectos cofinanciados, y los participantes de la educación y el desarrollo durante todo el año con los principales profesionales de la industria y los maestros de cine para impulsar el ciclo de vida de los proyectos cinematográficos hacia el éxito.

Como la plataforma de talento más importante para el cine árabe, Qumra reúne elementos de un laboratorio de talentos y taller, un festival de cine tradicional y una tutoría creativa, que ofrece un trampolín para proyectos árabes e internacionales. Hasta la fecha, es compatible con más de 265 largometrajes, 106 pantalones cortos y 42 series, muchos de los cuales han pasado a la pantalla en los mejores festivales de todo el mundo. Qumra mantiene su fuerte compromiso de fomentar el talento local para impulsar el crecimiento sostenible al brindar la oportunidad de crecer y aprender de profesionales experimentados que pueden influir significativamente en el resultado de sus proyectos.

Sirve como una plataforma integral, defendiendo la industria del cine regional y representa el papel de Qatar en el empoderamiento de una nueva generación de profesionales del cine. La verdadera fortaleza de Qumra radica en su impacto continuo: relaciones de la industria a largo plazo, exposición global y una creciente red creativa dedicada a elevar nuevas voces audaces.

¿Qué le impulsó a usted y al equipo de DFI a reconceive Ajyal?

A medida que la presencia cultural de Qatar se expande y el paisaje del cine regional madura, vimos la oportunidad de elevar nuestra oferta del festival. Doha Film Festival (DFF) se basa en el éxito de Ajyal, pero presenta una participación de la industria más amplia, programación global y nuevas vías para el intercambio cultural.

Es una evolución del viaje cinematográfico de DFI y Qatar, no una partida. DFF nos permite servir mejor tanto a la comunidad creativa como a nuestro público, al tiempo que mantenemos nuestra misión principal de apoyar la narración auténtica y fomentar la comprensión cultural.

Continuará siendo una plataforma vital para la autoexpresión, empoderando a los creativos de toda la región y más allá, fomentando el talento regional y amplificando las voces importantes que de otro modo podrían permanecer desconocidas para enriquecer aún más el panorama del cine global. Es el siguiente paso en el viaje de liderazgo cultural de Qatar, creando oportunidades para el diálogo que beneficiará no solo a nuestra región sino a toda la comunidad cinematográfica mundial.

¿Cuál es la diferencia básica entre Ajyal y el Festival de Cine Doha Reconceed?

Ajyal se centró en el compromiso juvenil y la comunidad. DFF lleva ese espíritu hacia adelante pero lo expande, llevando una etapa global para el cine que une el arte, la educación y la industria.

Presenta competiciones oficiales, jurados internacionales y programación más amplia, al tiempo que fomentan los mismos valores de autoexpresión, diálogo intercultural y narración de historias con propósito.

Esta evolución refleja en quién nos hemos convertido. Ajyal sentó las bases para una cultura cinematográfica profundamente comprometida. DFF amplifica ese espíritu a mayor escala en armonía con la misión de DFI de apoyar la narración auténtica, inspirar nuevas perspectivas y fomentar la comprensión cultural.

¿Cómo va a complementar el Festival de Cine de Doha lo que hace el DFI de manera orgánica?

DFF es el próximo capítulo de la misión de DFI de amplificar voces inauditas, fomentar el diálogo cultural y el inicio del cine árabe en el escenario global. DFF representa el progreso del ecosistema cinematográfico de Qatar. Trae talento internacional a Qatar, muestra nuestras historias y crea plataformas significativas para que surjan nuevas voces.

Estamos creando un entorno donde el cine árabe puede florecer y llegar al público global con nuestra voz distintiva. Con su combinación de innovación, autenticidad y ambición, DFF fortalece el papel de Qatar como líder cultural y refuerza el compromiso continuo de DFI de dar forma al futuro del cine en la región y más allá.