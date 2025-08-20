Fathom Entertainment adquiere los derechos de América del Norte para ‘crecer’

Entretenimiento de Fathom ha adquirido los derechos de distribución teatral de los Estados Unidos a «Crecer«, Una película familiar sobre una niña con una extraordinaria habilidad para crecer las calabazas gigantes. La película se estrenará en todo el país el 3 de octubre.

«Grow» sigue a Dinah Little (Golda Rosheuvel), un agricultor sin sentido con un exterior duro como una bomba, que a regañadientes toma a su sobrina abandonada, Charlie (Priya Rose-Brookwell). Cuando el mayor espectáculo de la ciudad, el concurso anual de cultivo de calabazas, se llevará a cabo, Charlie se da cuenta de que tiene algo que nadie más hace: una habilidad especial para conectarse con plantas que reflejan silenciosamente su propio anhelo de sentirse visto y amado. A medida que tanto la calabaza como la trama se espesan, el vínculo de Dinah y Charlie se fortalece a medida que compiten contra la competencia más feroz que la ciudad haya visto.

«Grow» está dirigido por John McPhail («Anna y el Apocalipsis»). Los miembros del reparto adicionales incluyen a Nick Frost («Hot Fuzz», «Cómo entrenar a su dragón»), Dominic McLaughlin («Harry Potter»), Alan Carr («Interior Design Masters,» RuPaul’s Drag Race UK «), Joe Wilkinson (» Afterlife «), Kathryn Ryonyn Drysdale (» BridgerterTon «), Fisayo Akinade (» HeartstoP «) («Barbie»).

«Justo a tiempo para Halloween, ‘Grow’ es una película familiar estimulante y conmovedora para los amantes del cine de todas las edades que el público estadounidense seguramente adoptará», dijo Ray Nutt, director ejecutivo de Fathom Entertainment. «Una comedia pura y alegre, con solo un poco de especias, Fathom está muy orgulloso de trabajar con doble níquel, Sky y nuestros otros socios para llevar a ‘Grow’ a la pantalla grande este octubre».

«Estamos encantados de asociarnos con Fathom para el lanzamiento teatral de ‘Grow'» de los Estados Unidos «, dijeron Jenette Kahn y Adam Richman, socios de Double Nickel Entertainment. «Aunque las películas de terror tienden a ser la norma en octubre, Fathom está dando a las familias una alternativa maravillosa, una película perenne cómica y cálida que les permite celebrar la temporada de Halloween juntos».

La película se lanzará en asociación con Double Nickel Entertainment, que ha producido previamente proyectos como «Gran Torino» y «The Burial».

«Grow» será distribuido en el Reino Unido e Irlanda por Sky Cinema.

Mira el trailer a continuación: