FATAL SASSUOOLO EMBRA, MOMENTO DE JAY IDZES Y EMIL AUDERO EN SERIE A

Yakarta, Viva – Noticias sobre el error fatal Sassuolo en debut Jay idzes En la Serie A, cuando pelea CremonésFue cazado por los lectores de Viva Sport durante el sábado 30 de agosto de 2025.

Todavía del mismo partido. El momento del abrazo de dos jugadores Equipo nacional indonesioJay idzes y Emil Daring Antes del partido, el lector también es una preocupación.

Estas son cinco de las noticias más populares en el canal Sport:

5. Las condiciones son menos propicias, 3 partidos de Super League se posponen oficialmente

El operador de competencia de la Liga I pospuso oficialmente tres partidos de Super League 2025/2026 cuarta semana que originalmente estaban programadas para tener lugar el domingo 31 de agosto de 2025.

Los tres duelos pospuestos fueron PSM Makassar vs Persebaya Surabaya, Persib Bandung vs Borneo FC y Persita Tangerang vs Semen Padang. Esta decisión fue tomada porque Una situación que se considera no propicia.

4. ¡La guerra civil indonesia se crea en tierras italianas! Jay Idzes vs Emil Audero



Jay Idzes se une oficialmente a Sassuolo

El capitán del equipo nacional indonesio, Jay Idzes, finalmente debutó con Sassuolo en el evento italiano de la Serie A. La posición del defensor central apareció como titular cuando Sassuolo llegó a la sede de Cremonese en el Stadio Giovanni Zini, el viernes por la noche, 29 de agosto de 2025.

El debut de Idzes es bastante especial. Porque, del lado del oponente, se encuentra la figura del portero del equipo nacional de Indonesia, Emil Audero, quien ahora es el principal pilar de Cremonese. La reunión de los dos jugadores indonesios en la competencia de castas italiana más alta también presentó Los matices de la «Guerra Civil» en la tierra de Italia.

3. Momento Haru Emil Audero y Jay Idzes abrazados en los pasillos del jugador, Cremonese Bend Sassuolo 3-2

El duelo de dos jugadores del equipo nacional indonesio coloreó la segunda semana de la Serie A 2025/2026. Emil Audero, que defendió a Cremonese, enfrentó directamente a Jay Idzes, defensor de Anyar Sassuolo, en el partido que tuvo lugar el viernes 29 de agosto de 2025.

Antes de que comience el partido, la cámara resalta un momento cálido en el pasillo del jugador. Aparecen Emil Audero y Jay Idzes Abrazando mientras sonríe ampliamente. Los dos jugadores que fortalecen el equipo nacional indonesio muestran respeto mutuo a pesar de tener que lidiar con los oponentes en el campo.

2. Más popular: el equipo nacional indonesio se disparó, Nazar Walking a los Países Bajos



Indonesia vs Equipo nacional de Japón

Noticias sobre el equipo nacional indonesio que se disparó en la clasificación de la FIFA en comparación con otros países de la ASEAN Conviértete en un lector de prisa Viva Sport Durante el viernes 29 de agosto de 2025.

También hay noticias del propietario de la cuenta de Instagram @luthfiardns que caminará de Indonesia a los Países Bajos si Thom Haye se une a Persib Bandung.



Fabio Grosso cuando era entrenador de Lyon Foto : AP Photo/Laurent Cipriani

Debut de Jay Idzes con Sassuolo en La Serie A Italia terminó amargamente. El defensor del equipo nacional indonesio apareció como titular cuando Sassuolo se enfrentó a Cremonese en el Stadio Giovanni Zini, el viernes 2 de agosto de 2025.