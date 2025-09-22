Fashion Nation 2025, celebración anual de moda que está en el centro de atención

Yakarta, Viva – Moda Nación 2025, un evento modo Se celebra la icónica anual. Celebrado del 19 al 27 de septiembre de 2025, este evento presentó una fila de diseñadores, marcas locales, a una colaboración creativa que mostró la riqueza de la industria de la moda del país.

Con un concepto de pasarela espectacular con una proyección de más de 10,000 visitantes durante 11 días, Fashion Nation 2025 es un evento que no solo muestra las últimas colecciones, sino también un lugar para expandir las redes y fortalecer la existencia de jugadores de moda indonesios. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

Uno que llamó la atención de este año es la participación de la clase de clase a través del tema «ClassModelling.id Celebration». Instituciones educativas modelado que se estableció en 2019 presenta 52 de sus mejores modelos, incluidos 13 modelos para niños, que aparecen en colaboración con seis marcas locales.

Las seis marcas son el pabellón indonesio con los matices del archipiélago, Dresshaus con moda festiva festiva, nosotros con una colección de modestas modestas y elegantes de Djuita, y dos marcas infantiles, instintos para pequeños y pequeños mismos que parecen alegrantes y juguetones.

Según Aulia Al Azizi, fundadora de ClassModelling.id, la presencia de las modelos en el escenario de la moda de la nación no es solo una cuestión de desfiles de moda, sino una forma de celebración de viajes, así como una prueba de que el modelado es un espacio inclusivo para todos.

«Con el lema» Todos pueden ser modelo «, ClassModelling.id quiere demostrar que la autoconfianza y el carácter son más importantes que solo el tamaño corporal o las actuaciones estándar», dijo Aulia durante un evento en Senayan City Mall, Yakarta, recientemente.

Según Aulia, la colaboración entre el modelo de modelado joven.id y seis marcas locales ofrece un nuevo color en el evento de moda de la nación 2025.

«No solo muestra la profesionalidad de las modelos, sino que también enfatiza que la moda indonesia es rica en variedad y digna de ser apreciada más ampliamente», dijo.

Con un magnífico concepto de escenario, la colaboración de la crossgeneración, así como el apoyo local de la marca, Fashion Nation 2025 ha demostrado nuevamente una de las celebraciones de moda anuales más prestigiosas en Indonesia.