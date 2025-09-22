Farooq Abdullah critica la dirección de PM, dice que la estadidad de JK fue ignorada







Presidente de la Conferencia Nacional (NC) Farooq Abdullah El lunes, dijo el primer ministro, Narendra Modi, debería haber hablado sobre la restauración de la estadidad de Jammu y Cachemira en su discurso a la nación.

Modi explicó los beneficios de las reformas de GST a las personas en su discurso a la nación el domingo por la noche. Las tasas revisadas de GST entraron en vigencia el lunes.

«Estás hablando de GST, hubiera sido mejor si hubieras habido (Modi) hablar sobre nuestra estadidad en el discurso», dijo Abdullah a los periodistas.

Cuando se le preguntó si el NC tiene la esperanza de recibir un juicio favorable de la Corte Suprema, donde una petición sobre el asunto se inclina para la audiencia en la segunda semana de octubre, Abdullah dijo que todos los ciudadanos de Jammu y Cachemira Espera que se restablezca la estadidad.

«No solo la Conferencia Nacional, sino que todos tienen la esperanza de que recuperemos nuestra estadidad», dijo.

Cuando se le preguntó sobre el caso del presidente de JKLF, Yasin Malik, el ex primer ministro del antiguo estado de Jammu y Cachemira dijo que era para los tribunales decidir.

«Los tribunales toman la decisión. El tribunal decidirá eso. No tenemos ningún papel en eso», dijo.

Malik, que cumple cadena perpetua en un caso de financiación terrorista, fue arrestado en febrero de 2019 y enfrenta varios casos, incluidos los relacionados con el secuestro de Rubaiya Sayeed y el ataque contra el personal de la IAF en Rawalpora en 1990.

Abdullah describió el sistema de gobierno en JK como «caminar en el borde de una afeitar».

«… pero tenemos que caminar sobre eso y no podemos dar un paso atrás», dijo.

Respondiendo a una pregunta sobre la detención de AAP MLA Mehraj Malik, dijo el presidente de NC, mientras que el lenguaje utilizado por el legislador de Doda era inapropiado, reservarlo bajo PSA estaba equivocado.

«Las palabras utilizadas por Malik eran inapropiadas. Tal lenguaje contra un oficial no era parlamentario. Pero el PSA también estaba equivocado. Podrían haberlo resuelto a través de conversaciones. Pero no lo hicieron», dijo Abdullah.

Él, sin embargo, dijo el gobierno electo no tiene autoridad para revocar el PSA.

«No tenemos esa autoridad; es con el teniente gobernador», dijo.

