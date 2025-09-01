Farmers costeros conjuntos Jepara, desarrolló 10 hectáreas de arroz de Biosalin

Yakarta, Viva – Pertamina Gas Subholding, Pt Perusahaan Gas Negara Tbk Alias PGNCooperar con el gobierno de regencia (Pemkab) JeparaAgencia Nacional de Investigación e Innovación (Brin), así como grupos de agricultores locales, brindan apoyo para el desarrollo Padi Biosalin en la zona costera de Jepara Regency.

El secretario corporativo de PGN, dijo Fajriyah Usman, el apoyo al Programa de Desarrollo de Rice de Biosalin fue un esfuerzo de PGN y todas las partes relacionadas, en el desarrollo de programas para apoyar seguridad alimentaria y el medio ambiente.

«Además de centrarse en la provisión de energía limpia y respetuosa con el medio ambiente, PGN también tiene la responsabilidad social de participar en mejorar el bienestar de la comunidad, especialmente los agricultores en áreas costeras que son vulnerables al cambio climático», dijo Fajriyah en su declaración, lunes 1 de septiembre de 2025.

PGN, Jepara Coastal Farmers

Explicó que esta iniciativa continuó el éxito del programa Biosalin en la ciudad de Semarang, cuyo objetivo es responder a los desafíos de la intrusión del agua de mar hacia las tierras agrícolas mientras fortalece la seguridad alimentaria de la comunidad costera.

El programa de plantación de arroz Biosalin se llevará a cabo en 10 hectáreas de tierras agrícolas (HA) propiedad de Sari Mulyo Farmers Group (Poktan), ubicado en la aldea de Suwawal, distrito de Mlonggo, Regencia Jepara.

Con los años, esta área se vio afectada por la intrusión del agua de mar, lo que dificultó a los agricultores plantar variedades convencionales de arroz. En la etapa inicial, se plantarán hasta 400 kilogramos (kg) de semillas de arroz de Biosaline en la tierra.

Se espera que la presencia de variedades de arroz de biosalina que pueden crecer en tierra con alta salinidad o alta salinidad abran nuevas oportunidades para agricultores costeros Regresar a la productiva, al tiempo que fortalece la seguridad alimentaria regional y mejora el bienestar de la comunidad local.

«Estamos comprometidos a presentar contribuciones más amplias, no solo fomentar la independencia económica de la comunidad, sino también mantener la sostenibilidad ambiental», dijo Fajriyah.

También se espera que el apoyo para el desarrollo de arroz de biosalina sea una solución para los agricultores costeros, que enfrentan limitaciones de la tierra debido a la intrusión del agua de mar mientras fortalecen la seguridad alimentaria nacional.

«Con la presencia de variedades de arroz más adaptativas, tendrá un impacto positivo en el bienestar de los agricultores en la costa. La presencia de arroz de Biosalin no solo abre oportunidades para aumentar la productividad de la tierra, sino que también proporciona nuevas esperanzas para que los agricultores aumenten los ingresos», dijo.