Fariz RM solo fue sentenciado a 10 meses de prisión, se dijo que el fiscal era una apelación

Yakarta, Viva – Fiscal Se dice que los fiscales están en el futuro bandas relacionado veredicto 10 meses de prisión contra el músico senior Fariz Rustam Munaf o familiarmente conocido como Fariz RM.

«El fiscal debe apelar sobre la decisión del juez de sentenciar a Fariz RM por solo 10 meses de RP800 millones en 2 meses», dijo el presidente de PPHI, T Murphi, martes 16 de septiembre de 2025.

Consideró que la apelación es algo que debe hacer el fiscal porque el veredicto dado por el panel de jueces estaba lejos de las demandas. «Al menos la decisión del juez es 2/3 de las demandas hechas por el fiscal», dijo.

Murphi considera que el juez aplica erróneamente la ley, de modo que se considera que el veredicto tomado perjudica el sentimiento de justicia en la comunidad, causando un sociológico negativo.

«Más tarde habrá una fase en la que los usuarios ya no tengan miedo de usar drogas porque se deciden a la ligera, esto se convertirá en un PR para el gobierno y la legislativa, como la justicia hizo la ley, que es necesario cambiar la ley de narcóticos que regula las disposiciones del usuario en las investigaciones, entonces la rehabilitación se realiza, sin la necesidad de la necesidad de la ley nuevamente, la rehabilitación debe hacerse por las destrucciones,», dice la rehabilitación.

Mientras tanto, los observadores legales de la oficina de arte legal de arte, Arthur Noija, dijo que el veredicto transmitido por el panel de jueces era muy ligero y desequilibrado.

«Especialmente si vemos que Fariz RM ha llevado a cabo las acciones de drogas repetidamente», dijo Arthur.

Arthur explicó que cada usuario de drogas que había sido sentenciado a sanciones penales, y nuevamente violó la ley del uso de drogas, luego la aplicación de la ley debe usar un veredicto legal más máximo, para proporcionar un efecto disuasorio y una advertencia a los infractores u otros usuarios de drogas.

«Los delitos de consumo de drogas son uno de los eventos legales que ingresan al crimen extra ordinario. Además, el consumo de drogas también puede dañar el futuro y la moral de los usuarios de drogas. Además, los que violan la ley son figuras públicas. Seguramente se dará una mala imagen en el espíritu de erradicar drogas si el veredicto o castigo dado por el panel de los jueces, está muy aliviado», dijo.

Además, Arthur dijo que si la base legal que debería ser utilizada por el panel de jueces debería ser el Artículo 127 de la Ley 35 de 2009 con respecto a los narcóticos.

«Donde hay un peso legal para los usuarios de drogas, que lo han hecho repetidamente», dijo nuevamente.

En cuanto a su consideración, el panel de jueces dijo que hubo factores que agravaron el veredicto. Se consideró que la historia de participación de Fariz en un caso similar empañó los esfuerzos para erradicar las drogas en Indonesia.

«Es oneroso, el acusado ha estado involucrado varias veces en el abuso de narcóticos. Las acciones del acusado no apoyaron los programas gubernamentales para erradicar el tráfico ilícito de narcóticos», dijo el juez.

Aun así, el juez también consideró la actitud cooperativa de Fariz durante el juicio. El músico se considera educado, reconociendo sus errores y coopera con la corte.

«La mitigación, el acusado fue educado en el juicio, el acusado fue cooperativo y reconoció sus acciones», continuó el juez.

Además, el tiempo de detención de Fariz se reducirá del castigo total.

«Establecer el período de arresto y detención que ha realizado el acusado fue completamente deducido de los penales impuestos. Establecer al acusado que queda en detención», explicó el juez.

En este caso, una serie de evidencia en forma de narcóticos y teléfonos móviles fueron confiscados y decidieron ser destruidos.

Este veredicto se suma al largo registro de los casos de drogas que atraparon a Fariz RM. Aunque su nombre está adjunto a obras icónicas en la industria musical indonesia, su viaje de vida debe estar empañado por los mismos problemas legales.