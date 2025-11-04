‘Fantomas’ listo para un reinicio lleno de acción con Guillaume Canet

“Fantomas”, una nueva versión de la icónica franquicia policial francesa, ha reunido un sólido elenco local, que incluye Guillaume Canet (“La Bella Époque”), Romain Duris (“Los tres mosqueteros”), Lyna Khoudri (“The French Dispatch”) y Louis Peres (“Los Miserables”).

El thriller lleno de acción, que comenzará a rodarse en enero en París con el cineasta y coguionista Frédéric Tellier (“Through the Fire”), se estrenará en Francia en 2027. Anunciado previamente por Variety, “Fantomas” será presentada a los compradores por SND, que se encarga de la financiación, la producción, la distribución en Francia y las ventas internacionales, en el Mercado cinematográfico americano la próxima semana.

SND está produciendo con Wassim Bejiel productor francés de “Boite noire”, a través de su empresa Wy Productions, con sede en París.

Creado en 1911 por Marcel Allain y Pierre Souvestre, Fantomas es uno de los personajes de ficción más populares de Francia, junto con Arsene. Lupino. Fantomas fue adaptado por primera vez para la pantalla grande en una serie de películas policiales mudas dirigida por Louis Feuillade para Gaumont en 1913. La propiedad se adaptó más tarde a una trilogía de comedia policial protagonizada por Jean Marais y Louis de Fines en 1964. Claude Chabrol y Juan Luis Buñuel también adaptaron la propiedad a una serie de televisión limitada en 1980. Fantomas, un ladrón y asesino despiadado y multifacético, ha sido una fuente de inspiración para algunos de los grandes artistas del siglo XX, incluido el poeta surrealista Guillaume Apollinaire.

La ambiciosa película estará ambientada en el París de 1914 y girará en torno a Fantomas, un maestro del engaño y el caos, que es perseguido por el teniente Juve mientras investiga una serie de crímenes violentos que han puesto en vilo a la ciudad. «En una era de violencia y tensiones políticas, el teniente Juve se encuentra buscando a un hombre sin motivo, sin agenda, sin patrón o identidad», se lee en la sinopsis.

Hablando del elenco, Tellier dijo que «la química entre estos actores será eléctrica y creo que capturarán perfectamente la esencia de estos personajes icónicos».

«Reunir a dos pilares del cine francés, Romain Duris y Guillaume Canet, junto con las estrellas internacionales Lyna Khoudri y la estrella en ascenso Louis Peres, crea una dinámica que reflejará la tensión y la evolución que requiere la historia», continuó Tellier, quien agregó que su película «aportará una nueva perspectiva al personaje icónico mientras se mantiene fiel a su esencia atemporal».

El equipo clave de la película incluirá al director de fotografía Glynn Speeckaert (“In the Beginning”), el productor y diseñador de Florian Sanson (“Holy Motors”), el diseñador de vestuario Olivier Bériot (“Lupin”) y el director artístico Frédéric Cambon (“Lupin”, “John Wick 4”). La partitura original está compuesta por Guillaume.

Roussel, cuyos créditos incluyen “Los tres mosqueteros” y “Perro 51”. Los efectos especiales se realizarán en Atelier 69 (“Titane”).

“Con más de 30 novelas, 13 películas, obras de teatro y series, el personaje ha trascendido el tiempo y

fronteras”, dijo Ramy Nahas, jefe de ventas internacionales de SND.

“Al igual que ‘El Conde de Montecristo’, ‘Fantomas’ es una adaptación de un clásico atemporal destinado

convertirse en el próximo éxito de taquilla mundial”, continuó Nahas.