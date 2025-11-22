Fantástico, Napoli fijó este precio después de que McTominay brillara en la clasificación para el Mundial 2026

VIVA – Nápoles aprovechar la situación Scott McTominay que recientemente ha sido buscado por los mejores clubes europeos. El Napoli puso un precio de locura al jugador escocés.

Desde que dejó el Manchester United en agosto de 2024, la carrera de McTominay ha despegado con fuerza en la Serie A. El centrocampista de 28 años se ha convertido en el motor del juego del Napoli con Antonio Conte.

Su temporada inaugural terminó dulcemente con el título del Scudetto, el premio MVP de la Serie A y el puesto 18 en la lista del Balón de Oro.

La extraordinaria actuación de McTominay no se limita al nivel de clubes. Él también se convirtió en un héroe. equipo nacional de escocia a través de un espectacular gol de cabeza contra Dinamarca que envió a su país automáticamente a la Copa del Mundo de 2026 por primera vez desde 1998.

No es de extrañar que varios equipos europeos empiecen a fijarse en él. Sin embargo, el Napoli actuó rápidamente para asegurar este valioso activo.

Según informes charla en equipoSe dice que el Napoli sólo quiere dejar ir a McTominay si hay una oferta «perfecta» con una dote fantástica. Se dice que una oferta de menos de 80 millones de euros o alrededor de 70,5 millones de libras es «la risa en la sala de juntas».

«Scott todavía siente amor por la Premier League», dijo una fuente cercana al jugador.

«Pero todo tiene que estar bien, el club está bien, el proyecto está bien, el papel está bien. No busca dinero, está construyendo un legado».

Según los informes, Arsenal y Manchester United están listos para moverse. Sin embargo, el Napoli cree que no hay razón para vender jugadores que están en la cima de su rendimiento.

«Estamos construyendo algo especial aquí. Scott está creciendo tan rápido, ¿por qué interferiríamos con eso?» dijo una fuente interna del club.

La cuestión del regreso de McTominay a Old Trafford viene resonando desde el inicio de la temporada. Incluso la leyenda de MU, Dwight Yorke, alguna vez pensó que el centrocampista «diría inmediatamente que sí» si el United lo llamara a casa.

Pero McTominay no se dejó tentar. El pasado mes de mayo confirmó su compromiso con el Nápoles.

«Estoy feliz en Nápoles. Trabajo para los aficionados que me dan energía emocional. Eso es muy importante», dijo.

Con un rendimiento que sigue disparándose y unos precios cada vez más irrazonables, el futuro de McTominay es ahora una de las sagas más candentes de cara al mercado de fichajes de 2026.