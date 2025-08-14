¡Fantástico! Este dinero que indonesia derramó para los aviones de combate Rafale y Kaan

Yakarta, Viva – El gobierno indonesio dio un gran paso en la modernización de los equipos de defensa al asegurar la adquisición de dos tipos avión de combate el último: Dassault Rafale Origen francés y Otros Producción turca. El valor del contrato involucrado en alcanzar figuras fantásticas, refleja la seriedad de Indonesia en el fortalecimiento de las fuerzas aéreas nacionales.

El último acuerdo relacionado con 48 unidades de avión de combate Kaan se llevó a cabo entre los gobiernos de Indonesia y Türkiye durante la Exposición de Defensa Internacional IDEF 2025 en Estambul el sábado 26 de julio de 2025.

La firma de este contrato fue presenciada directamente por el Ministro de Defensa de Indonesia, Sjafrie sjamsoeddincomo una continuación del acuerdo de gobierno a gobierno (G2G) que se firmó anteriormente el 11 de junio de 2025.

Según el informe del Daily Sabah, el valor del contrato de Kaan alcanzó alrededor de US $ 10 mil millones o equivalente a RP160 billones. Este acuerdo no solo incluye la producción y el envío de aviones de combate a Indonesia durante los próximos 10 años, sino también la construcción de instalaciones nacionales para apoyar la localización de la industria de defensa.

Kaan en sí es el avión de combate de quinta generación como resultado del desarrollo de Türkiye durante casi una década. Este avión se introdujo por primera vez en 2023, se sometió a la prueba de vuelo inicial a principios de 2024, y se programó para ser producida en masa en 2028. Se proyectó que la presencia de Kaan era una nueva fuerza para mantener la soberanía aérea indonesia en el futuro.

Por otro lado, Indonesia también fortaleció la flota aérea con la adquisición de 42 unidades de Dassault Rafale 4.5 Generación de Francia. Se estima que el valor total de las compras de Rafale alcanza Rp68.88 billones. Esta compra comenzó con los primeros seis contratos de aviones firmados el 10 de febrero de 2022.

Prabowo, quien en ese momento se desempeñó como Ministro de Defensa, enfatizó que la adquisición de Rafale se convirtió en parte de una estrategia para fortalecer la capacidad de los equipos de defensa indonesios, especialmente al tener aviones de combate multirrías de aviones de alta tecnología capaces de llevar a cabo varias misiones aéreas.



Viva militar: el ministro de Defensa indonesio, Prabowo Subianto, verifica los aviones de combate de Dassault Rafale

Con una combinación de adquisiciones de Kaan y Rafale, el valor de inversión total de Indonesia para estos dos aviones de combate excedió RP228 billones. Esta cifra también muestra el compromiso del gobierno para fortalecer la defensa aérea y alentar la independencia de la industria de defensa nacional a través de la localización y la transferencia de tecnología.

Se espera que este paso estratégico no solo mejore las capacidades de combate. SoyPero también imprime un ecosistema de la industria de defensa independiente, abre oportunidades de empleo y fortalece la posición de Indonesia en el ámbito de la defensa global.