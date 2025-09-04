¡Fantástico! El liderazgo del DKI DPRD puede obtener una asignación de RP de la Casa. 78.8 millones, miembro de Rp. 70.4 millones

Yakarta, Viva – Subsidio en el hogar para miembros y líderes DKI JAKARTA DPRD cosechar focos públicos. Sin mitigar, la cantidad de asignación de la casa recibida por los miembros del DKI DPRD es muy valor fantástico.

Por ejemplo, el liderazgo del DKI Yakarta DPRD obtiene una asignación de la Cámara para alcanzar Rp78.8 millones por mes. En cuanto a los miembros, la asignación de la Cámara obtenida es RP. 70.4 millones por mes.

Las disposiciones de la asignación se enumeran Decreto del gobernador (KepGub) DKI JAKARTA Número 415 de 2022 firmado por Anies Baswedan mientras se desempeña como gobernador.

«La asignación de vivienda para el liderazgo de DKI DPRD es de Rp. 78.8 millones por mes, incluidos los impuestos, mientras que para miembros de Rp. 70.4 millones por mes», dijo KepGub 415/2022 citado el jueves 4 de septiembre de 2025.

En cuanto al KepGub, se explicó que la asignación de vivienda para el liderazgo y los miembros del DKI DPRD se usaban en el APBD.

La cantidad de asignación ha aumentado en comparación con las reglas anteriores. En el Reglamento del Gobernador número 153 de 2017 firmado por Djarot Saiful Hidayat, el liderazgo del DKI DPRD recibió RP. 70 millones por mes, mientras que los miembros de Rp. 60 millones por mes, incluidos impuestos.