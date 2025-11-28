¡Fantástico! China invertirá 36,4 billones de rupias en la zona industrial de Batang

Jacarta – Ministro Coordinador (Menko) de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto decir Porcelana invertirá para proyecto Área Industrial Integrada (KIT) Batang, Java Central por valor de 36,4 billones de IDR.

Airlangga dijo que hay 16 proyectos que lo recibirán. inversión de China.

Esta colaboración inversora es el resultado de una reunión con representantes del Partido Comunista Chino de la provincia de Fuzhou.

«Durante la reunión, se celebró un Memorando de Entendimiento para 16 actividades. De las 16 actividades relacionadas con el programa Twin Country Two Parks. Se registró que la inversión total para los 16 proyectos fue de 36,4 billones de IDR», dijo Airlangga a los periodistas el viernes 28 de noviembre de 2025.

Airlangga explicó que varios proyectos que recibirían inversión incluían proyectos relacionados con la producción de acero de un millón de toneladas, el procesamiento de carne y productos marinos, y el comercio de níquel y hierro.

Luego, proyectos de investigación y desarrollo para textiles, así como productos de alta gama, nuevo carbón, materias primas textiles, proyectos de la industria del té y el jazmín, así como la adquisición de bienes y servicios en el sector agrícola.

«Todo esto será inversión en el Área Industrial de Batang. Así que, de esta manera, esta es una forma de acelerar la inversión en el Área Industrial de Batang», dijo.

Airlangga explicó que esta colaboración fue una continuación de los resultados de la reunión de Prabowo con el primer ministro chino Li Qiang en Indonesia a mediados de 2025.

Se sabe que el presidente Prabowo-Li Qiang firmó en aquel momento varios acuerdos de cooperación. Uno de ellos es el desarrollo de un parque gemelo de dos países en KIT Batang.

El parque gemelo de dos países es una forma de cooperación estratégica entre Indonesia y China en la construcción de áreas industriales gemelas en los dos países. Se dice que el proyecto de KIT Batang podrá absorber hasta 100.000 trabajadores.