Fantástica selección nacional sub-17, Erick Thohir desplaza a Nova, Timur Kapadze listo para entrenar a Indonesia

VIVA – Equipo Nacional Indonesia Sub-17 cerró el último partido del Grupo H del Mundial Sub-17 2025 con una dramática victoria sobre Honduras.

Jugando en el Campo 2 Aspire Zone, Doha, el lunes 10 de noviembre de 2025 por la noche, Garuda Muda ganó 2-1 después de mostrarse persistente durante todo el partido.

La victoria de la escuadra de Garuda Asia fue el artículo que más llamó la atención de los lectores de VIVA a lo largo del martes 11 de noviembre de 2025.

Aparte de eso, también hay algo relacionado con la dimisión del presidente del PSSI, Erick Thohir. Nova Arianto de Selección Nacional de Indonesia Sub-17. ¿Cómo es en su totalidad? El siguiente es un resumen del resumen:

5. Este es el destino de la Selección de Indonesia Sub-17 tras las Libas de Honduras

Selección Nacional de Indonesia Sub-17 Cerró la fase de grupos del Mundial Sub-17 2025 con una dulce victoria sobre Honduras. Garuda Muda ganó 2-1 en el último partido del Grupo H que tuvo lugar en el Field 2 Aspire Zone, Doha, el lunes 10 de noviembre de 2025 por la noche.

El partido estuvo igualado desde el principio. A pesar de parecer dominante en la primera mitad, Indonesia no pudo romper el punto muerto y tuvo que conformarse con un empate sin goles hasta el descanso.

4. Hechos espantosos sobre la selección nacional sub-17 de Indonesia después de llegar a Honduras

Selección Nacional de Indonesia Sub-17 registró una nueva historia en el escenario mundial. Las jóvenes tropas de Garuda derrotaron con éxito a Honduras con un marcador de 2-1 en el último partido del Grupo H de la Copa Mundial Sub-17 de 2025 que se celebró en el Campo 2 Aspire Zone, Doha, el lunes 10 de noviembre de 2025 por la noche.

Desde el primer minuto, el equipo de Nova Arianto se mostró lleno de confianza. Dominaron la posesión del balón y presionaron a la defensa de Honduras. Sin embargo, varias oportunidades de oro no pudieron convertirse en goles hasta que la primera parte terminó en empate sin goles.

3. Nova Arianto, satisfecho con el debut del portero Mike Rajasa, dice que todavía tiene un gran potencial en la selección nacional sub-17

Entrenador de la selección nacional sub-17 de Indonesia, Nova Ariantoadmitió que estaba bastante satisfecho con el debut del joven portero Mike Rajasa Hoppenbrouwers cuando se enfrentó a Honduras en el último partido del Grupo H del Mundial Sub-17 2025 en Doha, el lunes 10 de noviembre de 2025 por la tarde.

En el partido que se celebró en el Campo 2 de la Zona Aspire, Indonesia ganó por poco 2-1 a Honduras. Mike apareció desde el principio y jugó los 90 minutos completos. Esta fue su primera aparición en el torneo después de que Dafa Algasemi ocupara el puesto de portero en los dos partidos anteriores.