Fantástica alineación de fantástica 2025

Fantástico festivalEl festival de cine de género más grande de los Estados Unidos que celebra el cine de terror, ciencia ficción, fantasía y acción, ha anunciado la línea de características de 2025 para su edición del vigésimo aniversario, que tendrá lugar del 18 al 25 de septiembre en el Alamo Drafthouse South Lamar en AustinTexas.

El festival de este año contará con 78 largometrajes, desde cometas de estudio muy esperadas hasta gemas independientes y emergentes. El programa también incluirá eventos especiales que defienden películas de género y paquetes de cortometrajes que se anunciarán en una fecha posterior.

El festival está reservado por dos estrenos mundiales. La noche de apertura mostrará al «Primado» de Paramount, la película de terror original de vacaciones-Gone-Wrong dirigida por Johannes Roberts y protagonizada por Johnny Sequoyah y Troy Kotsur. La película llegará a los cines el 9 de enero de 2026. La noche de cierre mostrará a la compañía de cine y «Whistle» de Shudder, una característica igualmente sangrienta dirigida por Corin Hardy de «The Nun».

En el medio, el festival organizará estrenos mundiales de «Black Phone 2» de Universal y Blumhouse, de Lionsgate «Los extraños: Capítulo 2«La etapa 6 y» Sisu: Road to Revenge «de Screengems,» Vicious «de Paramount,» Crazy Old Lady «, la última entrega en la franquicia» V/H/S/Halloween «y dos episodios de» The Creep Tapes «Temporada 2. Neon mostrará los premies de los Estados Unidos de» Shelby Oaks «. Estreno de Texas de su selección de Sundance, «Si tuviera piernas, te patearía».

Los estrenos mundiales independientes incluyen «Night Patrol» de Ryan Prows, «Coyotes» de Colin Minihan, «Haisted Heist» de Lil Rel Howery y «Dolly» de Rod Blackhurst.

Fantastic Fest ofrece premios en cuatro categorías: competencia principal, horror, próxima ola y cortometrajes. El jurado está compuesto por cineastas experimentados, narradores y expertos de la industria, incluidos Paton Oswalt, Fred Durst, Otessa Moshfegh, Aaron Schimberg, Mercedes Bryce, Brandon Hill y más.

Además de las películas, Fantastic Fest ofrecerá varios eventos y celebraciones durante toda la semana. La fiesta de la noche de apertura, organizada por Shudder, contará con música en vivo de la banda de heavy metal Castle Rat. Una recaudación de fondos para el Centro de Cine Transgénero se llevará a cabo con un comercio exclusivo de Super Yaki. También habrá un panel del vigésimo aniversario para la serie de televisión «The Masters of Horror», una feria de libros gavia, un programa de drag medieval y más antes de una fiesta de cierre en una ubicación secreta.

Las proyecciones especializadas incluyen películas de género restauradas por cortesía de la asociación de Fantastic Fest con el Archivo de Film de Género Americano y un bloque de animación de micro presupuesto como parte del programa Sidebar de Fantástico Fest Fest’s Burnt Ends.

Este año también verá el debut de fantásticos lanzamientos, la nueva competencia de lanzamiento del festival que proporciona $ 100,000 en financiación cinematográfica y un acuerdo de distribución global de Genre-Label Chroma. Los finalistas de la competencia presentan sus proyectos en el festival frente a un jurado de expertos de la industria.

Alamo Drafthouse Cinema creó Fantastic Fest en 2005, y Sony adquirió la cadena en 2024. El CEO de Alamo, Michael Kustermann, dice: «Estamos emocionados de celebrar 20 años de fantástico Fest en Alamo Drafthouse. cineastas «.