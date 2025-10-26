Fans de ‘Star Wars’ lanzan campaña publicitaria para película desechada de Kylo Ren

Después de descubrir que un potencial “guerra de las galaxias”El proyecto titulado “La caza de Ben Solo” fue archivado en 2021, los fanáticos están pidiendo a Disney que reconsidere su decisión con una nueva cartelera en la ciudad de Nueva York.

Días después de los fans de “Star Wars” pagado por un avión para colocar una pancarta que diga “Salven la caza de Ben Solo” sobre los estudios de Disney en Burbank, California, Collider reportado que apareció un cartel en 1500 Broadway, entre 43 y 44, encima de Carlo’s Bake Shop. El letrero decía «Para Adam. En realidad, nadie se ha ido. La esperanza vive. ¡Ben está vivo! #THBS».

En un reciente entrevista con AP, Adán conductor habló sobre el proceso de desarrollo de “La caza de Ben Solo” y el trabajo con el director Steven Soderbergh. La película seguiría a Ben Solo en su búsqueda de redención, poco después de los acontecimientos de “El ascenso de Skywalker”. El guión fue editado por Soderbergh y la guionista de “Logan Lucky” Rebecca Blunt, y luego contrató a Scott Z. Burns para escribir el guión.

«Siempre estuve interesado en hacer otra ‘Star Wars'», dijo Driver. “Había estado hablando de hacer otro desde 2021. Kathleen [Kennedy] se había acercado. Siempre dije: ‘Con un gran director y una gran historia, estaría allí en un segundo’. Me encantaba ese personaje y me encantaba interpretarlo. Se llamaba ‘La caza de Ben Solo’ y fue realmente genial. Pero ya no existe, así que finalmente puedo hablar de ello”.

Durante la entrevista, Driver reveló cómo se recibió el guión y cómo se cerró el proyecto. «Presentamos el guión a Lucasfilm. Les encantó la idea. Entendieron totalmente nuestro punto de vista y por qué lo estábamos haciendo», dijo Driver. «Se lo llevamos a Bob Iger y Alan Bergman y dijeron que no. No vieron cómo Ben Solo estaba vivo. Y eso fue todo».

Soderbergh comentó sobre la revelación de Driver en su cuenta Bluesky, confirmando la existencia del proyecto. “Para que conste, no disfruté mentir sobre la existencia de ‘LA CAZA DE BEN SOLO’, pero realmente tenía que permanecer en secreto… ¡hasta ahora!”

«Realmente disfruté haciendo la película en mi cabeza», añadió Soderbergh. «Sólo lamento que los fans no puedan verlo».