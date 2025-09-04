Fans de 49ers proyectados para hacerse cargo del estadio Seahawks

La semana de apertura en la NFL está aquí, y cada fansbase está lleno con esperanza y emoción para el comienzo de un nuevo año. Los fanáticos empacarán su casa equipos ‘ estadios en anticipación de lo que se pregunta el año podría traer. Sin embargo, cuando se trata del Seattle Seahawks En su apertura de temporada, ese podría no ser el caso.

De acuerdo a San Francisco 49ers reportero Dave LombardiPuede ser una adquisición de 49ers de Lumen Field.

«FO la primera vez, se espera que los fanáticos de los 49ers sean la mayoría en … Seattle,» Dijo Lombardi. «Proyectos de asientos vívidos El 53% de la multitud el domingo será fanático de los 49ers. «

Este No será la primera vez que los fanáticos de los 49ers se den a conocer su presencia en un juego de los Seahawks.

Seattle Sports Store vendió camisetas de 49ers

Los fanáticos de los 49ers son una de las bases de fanáticos más viajadas en la NFL, y los Seahawks no son el primer equipo de la NFC West en ser víctima de una adquisición del estadio.

La temporada pasada, contra los Rams de Los Ángeles, el 49ers tuvieron una presencia aún mayor en el estadio Sofi. En septiembre de 2024, ESPN Nick Waggoner destacó el 49ers ‘ Excelentes arreglos de viaje.

«4Los fanáticos de los 9ers esperaban ocupar el 62% del estadio Sofi el domingo, por vívido Asientos Pronóstico de los fanáticos, dijo Waggoner. Es También el boleto más caluroso de la semana en su mercado de boletos con un precio promedio de $ 348/boleto. «

La temporada pasada, los fanáticos de los 49ers que invaden Lumen Field causaron un negocio de ropa deportiva de Seattle al otro lado de la calle desde el estadio para tomar una decisión comercial. Gabe Fernández de Puerta de SF escribió un artículo en octubre de 2024 sobre la incómoda situación.

«TÉl Pro Image Sports en el centro de Seattle, a menos de cinco minutos a pie de Lumen Field, tenía cinco camisetas de Niners exhibidas en el víveres Ventana: Patrick Willis, Deion Sanders, Nick Bosa, Christian McCaffrey y Hablar de la caza,» Fernández escribió.

La organización Seahawks no está contenta con su estadio asumido por los fanáticos opuestos, y han intentado tomar medidas para abordar el problema.

Seahawks hizo cambios en los boletos de temporada

Los Seahawks han reconocido que necesitan recuperar su ventaja de campo de origen. De acuerdo a Gaviotas de campo En Twitter, los Seahawks fueron el primer equipo en la historia de la NFL para terminar la temporada con un récord ganador a pesar de Perder seis juegos en casa.

Ahora, la franquicia de los Seahawks en esta temporada baja ha intentado implementar varias soluciones para garantizar que los 12 mantengan su ventaja de campo de origen una vez superpuesta.

Según Tyler Alsin de Gaviotas de campoel Seahawks ‘ El sitio web de boletos resume algunas iniciativas que el equipo está tratando de mantener en 2025.

«THola, la transferencia de la lista y donar como dos de las primeras opciones con las que están dispuestos a ayudar, ambas opciones que mantienen entradas entre los fanáticos de Seattle,» Dijo Alsin.

El equipo también está tomando medidas enérgicas contra los titulares de boletos de temporada revendiendo sus boletos.

«LAstly, los titulares de boletos de la temporada que revenden principalmente sus boletos tendrán que dar una cuenta al final del año, y la administración puede tomar decisiones sobre si se les permitirá retener el estado como titular de boletos de temporada,» Dijo Alsin.

Hasta ahora, las nuevas medidas no han sido efectivas, pero los fanáticos de los Seahawks en Lumen Field intentarán ahogar el ruido de los fanáticos de los Niners que intentan infringir en su territorio.