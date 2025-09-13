Fans Boo Arch Manning durante la primera mitad de la mordida de uñas contra UTEP

El Longhorns El juego VS UTEP se convirtió en un muelle de uñas inesperado durante la primera mitad, dejando a los fanáticos divididos sobre el quarterback Arch Manning. De hecho, en un momento, el mariscal de campo incluso fue recibido con abucheos de la multitud después de una jugada particularmente impresionante.

Manning logró anotar un touchdown en los últimos segundos de la primera mitad, llevando el puntaje de un incómodamente cercano 7-3 a un 14-3 más cómodo, y dejando a algunos fanáticos más esperanzados.

Pero nunca se había esperado un juego tan cerca, considerando que muchos habían predicho que los Longhorns liderarían fácilmente por 38 puntos o más cuando el juego terminó.

Steve Sarkisian no estaba preocupado por las reacciones de los fanáticos

Las esperanzas eran altas para Manning, pero en un momento durante la primera mitad, los fanáticos estaban tan decepcionados que llovieron a los abucheos de las gradas. Puedes ver la reacción en el Video a continuación.

Al final de la primera mitad, el entrenador en jefe Steve Sarkisian no parecía demasiado preocupado por Manning, señalando que era un derecho de paso para que un mariscal de campo fuera abucheado.

«Lo abuchearon la primera mitad, ahora puede comenzar a jugar», dijo Sarkisian con confianza.

Pero algunos fanáticos no están tan seguros.

Un ventilador comentó en x«Arco Manifestante No es en Austin. Conseguir abucheo en casa jugando contra … Utep. Sheesh. «

«Cmon, cuernos», otro fanático escribió en x con un GIF poco entusiasta.

Otro fanático comparó la actuación de Manning con Chris Simms cuando era el mariscal de campo de Longhorns.

«Welp … es oficial … Arch Manning puede ser el próximo Chris Simms … no puede perderse a Prospect, que realmente apesta …#Texas #Longhorns #Gancho» ellos escribió.

Otros fanáticos comentaron que tanto Manning como la ofensiva son muy jóvenes, y necesitan más tiempo para entrar en un buen ritmo.

Google Búsquedas de ‘mariscal de campo de respaldo de Longhorns’ en tendencia cerca del final de la primera mitad

Al final de la primera mitad, los términos de búsqueda de Google para «mariscal de campo de respaldo de Longhorns». Esa posición se reveló la semana pasada para pertenecer a Matthew Caldwell cuando entró brevemente cerca del final del juego.

«Alguien va a romper la presa y llamar a Caldwell pronto», @bon_sbnation compartido en x Durante el juego UTEP.

Después de la victoria de la semana pasada, los fanáticos y los periodistas expresaron su preocupación de que Manning pudiera estar herido, señalando una mueca que parecía tener a veces cuando tiró.

Se le preguntó a Manning después del juego de la semana pasada si su hombro estaba teniendo problemas, ESPN informóY él dijo: «No, tengo que hacer ese lanzamiento».[Wingo] estaba abierto, corrió una buena ruta de excavación «.

A Sarkisian se le hizo la misma pregunta y dijo: «No lo sé. Noticias para mí».

Durante una conferencia de prensa el lunes pasado, un periodista volvió a preguntar sobre los «dolores de lanzamiento» de Manning, y Sarkisian cortó al periodista.

«¿Según quién? Arch te dijo eso?» Sarkisian dijo. «Nunca he filmado a ninguno de ustedes cuando usan el baño, así que no sé qué caras hacen cuando haces eso».