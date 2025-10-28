Fangoria lanza Kickstarter de archivo digital y ‘First In Fright’

Fangoria ha lanzado “primero en miedo: The Fangoria Compendium», un libro de edición limitada y un proyecto de archivo digital que invitará a los fanáticos a preservar casi 50 años de historia del terror. El proyecto estará disponible en Kickstarter.

“First In Fright” detallará la historia de Fangoria desde 1979, seleccionando historias de los archivos de la revista junto con comentarios modernos, historias inéditas y raras fotografías detrás de escena. El libro contará con 300 páginas de imágenes a todo color, piezas de análisis y entrevistas de diversas voces en el espacio del terror. El proyecto unirá a editores, periodistas, artesanos y cineastas de terror pasados ​​y presentes de Fangoria para explorar la historia y la evolución del género.

El libro incluye contribuciones exclusivas de Joe Bob Briggs, Sandy King, Ernest Dickerson, Neil Marshall, David Dastmalchian, Bryan Fuller, Don Mancini, Mike Flanagan, Barbara Crampton, Devon Sawa, Jeffrey Reddick, Tom Savini, Clive Barker y más, así como un prólogo escrito por el director John Carpenter.

La campaña de Kickstarter también presentará el Archivo Digital Fangoria, una colección remasterizada, interactiva, indexada y con capacidad de búsqueda de la edición original completa de la revista (números 1 a 344). Cada número ha sido escaneado y mejorado, ofreciendo a los fanáticos más de 25,000 páginas de contenido restaurado que se pueden ver tanto en el diseño original como en formatos de texto legibles digitalmente. Los patrocinadores que reciban una copia de First in Fright también recibirán acceso al archivo.

“Fangoria ha estado a la vanguardia del periodismo de terror desde que existe el periodismo de terror”, dijo la editora senior Meredith Borders, quien dirigirá el proyecto. “Decenas de miles de páginas de conocimiento, historia y conocimiento del género estarán ahora al alcance de los fanáticos que lo han hecho posible”.

Los fanáticos pueden respaldar la campaña de Fangoria ahora en Kickstarter para recibir versiones exclusivas de “First in Fright: The Fangoria Compendium”, incluida una primera edición especial llena de materiales adicionales y otras piezas de colección, como estuches de aluminio, productos de edición limitada y reimpresiones remasterizadas del primer número impreso de Fangoria.