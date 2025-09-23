Fangoria firma con Gersh para impulsar la expansión de contenido global con horror

MaricónUna revista de cine de terror y una compañía de entretenimiento multimedia, ha firmado con Gersh Para que la representación continúe su expansión en la producción de cine y televisión y distribución de medios internacionales.

Originalmente fundada en 1979 como una publicación impresa que cubre películas de terror, Fangoria se ha convertido en una marca de medios que se extiende a través de editoriales, películas y series, podcasting, mercancías y asociaciones de marca. Además, la compañía de medios presenta sus premios anuales de Fangoria Chainsaw, que celebran la excelencia en películas de terror, televisión y juegos con más de un millón de fanáticos votando en 20 categorías.

«Fangoria siempre ha sido el hogar definitivo para la comunidad de terror, y nuestra filosofía de estudio lo dice mejor: todos gritan en el mismo idioma», dijo Abhi Goel, copropietario de Fangoria.

Continuó: «Esta colaboración con Gersh representa el próximo capítulo emocionante en esa misión: acogiendo a las compañías y socios a nivel mundial para expandir qué puede ser el horror. Estamos entusiasmados de asociarnos con el equipo de clase mundial de Gersh para proporcionar el apoyo y el espacio que los creadores, marcas y empresas necesitan llevar sus voces únicas al escenario global».

Fangoria planea acelerar sus iniciativas de desarrollo de contenido y la biblioteca de IP mientras se aventuran en envases y financiamiento de películas, convenciones globales de fanáticos y experiencias inmersivas. Su asociación con Gersh también apoyará los planes de Fangoria de escalar a nivel mundial e introducir la narración de horror a diversas audiencias nuevas en los mercados nacionales e internacionales.

«El horror es realmente un lenguaje universal que nos conecta a todos a través de emociones compartidas y el poder de las historias aterradoras», dijo Tara Ansley, copropietaria de Fangoria. «Creemos que este género es para todos, que trasciende las fronteras culturales para unir al público en todo el mundo. Lo que más me emociona es la oportunidad de destacar las increíbles voces internacionales de terror que merecen un reconocimiento más amplio.

Ansley agregó: «Fangoria ha pasado décadas apoyando a los creadores de género en todo el mundo, y esta asociación nos permite llevar esa misión más allá, conectando al público con historias auténticas de todos los rincones del mundo. Hay una narración de terror tan rica que ocurre internacionalmente que los fanáticos tienen hambre de descubrir».

Fangoria Studios anunció recientemente una colaboración con el autor y artista del manga de terror japonés Junji Ito para producir tres historias de su serie de colección de historias «Smashed». El estudio también está desarrollando una película de terror original con Anna Chazelle basada en una de las hermanas griegas de Gorgon, Medusa.

El alcance global de Fangoria se extiende a más de 7 millones de fanáticos del terror mensualmente. La compañía también se ha asociado previamente con actores clave de la industria como Paramount Pictures, Blumhouse, A24 y Neon para crear celebraciones de fanáticos de alto perfil y publicar piezas editoriales de alto perfil.