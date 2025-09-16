Fangoria Chainsaw Awards 2025 hasta el estreno el 19 de octubre en Shudder

Fangoria ha anunciado que sus Premios de Costaza de 2025 se estrenará el domingo 19 de octubre a las 9 pm ET en Shudder, con la estrella de «Heart Eyes» Josh Ruben y la veterana de terror Barbara Crampton sirviendo como coanfitriones.

El programa de premios a prueba de fanáticos reconoce los mejores logros del género de terror en el cine, la televisión y los juegos. Ryan Coogler («Sinners»), Ernest Dickerson («Tales From The Crypt: Demon Knight») y David Howard Thornton («Terrifier») se encuentran entre los presentadores que subirán al escenario en la ceremonia de este año, mientras que la banda de heavy metal Gwar actuará para presentar Best Kill. Los presentadores adicionales incluyen a Shannon Purser, Felissa Rose, Tiffany Shepis, Bill Moseley, Jeffrey Reddick, Peaches Christ, Reece Feldman y más. Debbie Rochon («Flesh of the Unforgiven») narrará el espectáculo.

«Pecadores» y «la sustancia» lideran el 2025 nominaciones con 10 asentimientos cada uno. Las dos películas compiten en las mismas categorías por el mejor lanzamiento amplio, la mejor cinematografía, la mejor partitura, el mejor director, el mejor guión, el mejor diseño de disfraces y las mejores actuaciones de plomo y apoyo.

Otros nominados incluyen «Nosferatu», «Strange Darling», «Cuckoo», «The Ugly Stepasster», «28 años después» y «Longlegs».

Un organismo nominado de más de 150 fabricantes, creadores y profesionales de la industria seleccionó a los nominados de este año, con casi 1 millón de fanáticos emitiendo sus votos para decidir los ganadores. Los nominados consisten en lanzamientos entre julio de 2024 y junio de 2025.

Los premios Fangoria 2025 Chainsaw están escritos y dirigidos por Michael Varrati. Los productores ejecutivos son Tara Ansley y Abhi Goel, mientras que Armen Aghaeian, Phil Nobile Jr., Michael Varrati y Rebekah McKendry sirven como productores.

Vea la lista completa de presentadores a continuación:

● Adam Cesare

● Alec Gillis

● Ben Baur

● Biqtch Puddin

● Bill Moseley

● Broylet Brothers

● Philipps ocupados

● Catherine Corcoran

● Count Gore de Vol

● David Howard Thornton

● carne muerta

● Dee Snider

● Dr. Sarcofiguy

● Gannon polvoriento

● Ernest Dickerson

● Fayna Sánchez

● Felissa Rose

● Flying Lotus

● Bullicio

● Jackie Kong

● Jeffrey Reddick

● Joe Bob Briggs

● Julie Benz

● Katie Hettenbach

● Señor Lobo

● Peaches Cristo

● Penny terrible

● Phil Nobile Jr.

● Reece Feldman

● Ron Perlman

● Ryan Coogler

● Sarah Nicklin

● Sev Ohanian

● Shannon Purser

● Tiffany Shepis

● Tina Romero