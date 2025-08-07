Fandy Christian divorciado, Dahlia Polonia dijo que había tratado de sobrevivir durante 10 años

Yakarta, Viva – Dahlia Polonia Finalmente habló después de presentar una demanda por divorcio contra Cristiano fandy al Tribunal Religioso de Badung Bali el 28 de julio de 2025. La madre de tres hijos reveló la razón por la que demandó por el divorcio de su esposo después de fomentar un hogar durante 10 años.

Dahlia Polonia reveló que había un problema que existía desde el comienzo de su matrimonio. Según él, con el tiempo, el problema aparentemente no se pudo resolver. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«Este problema desde el comienzo del matrimonio ha existido, pero resulta que después de ser vivido durante 10 años, pero aún no me encuentro con los dos comenzando desde su visión, el punto es una mentalidad diferente, muy diferente. La forma en que ambos estamos para abordar algo, por lo que yo y Fandy somos realmente como dos personas diferentes en responder a algo que sucedió, más allí», dijo Dahlia Poland citó de YouTube Mantube, jueves, el jueves, el jueves 7, 2025, 2025.

La madre de tres hijos reveló que ella y Fandy Christian habían intentado durante los últimos 10 años. A pesar de que han hecho todo para mantener el hogar intacto para sus hijos, pero desafortunadamente no tuvo éxito. Consideró que esta separación era la mejor manera para él y Fandy Christian.

«Casi 10 años hemos tratado de diferir, ambos y yo y Fandy hemos estado tratando de mantener para encontrar soluciones, etc., también ha sido muy hecho para los niños. Creo que esta es la mejor opción, más, más. Ambas partes (decisiones separadas)», dijo.

El guapo guapo jabón de telenovela Srigala espera que en el futuro su relación con Fandy Christian permanezca bien. Teniendo en cuenta que ya tienen 3 hijos, que todavía necesitan atención.

«Finalmente, es el mejor, pero yo y Fandy, quiero estar bien, hay niños. Quiero toda la paz y las noticias de detención sobre la tercera persona, no hay, esta vez no hay en absoluto», dijo.