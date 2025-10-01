Fanduel Sports trae formato ‘Whip Around’ a los programas locales previos al juego

El popular formato «Whip Around» está llegando al programa local previo al juego.

Deportes de fanduel Red, el grupo de 15 puntos de venta deportivos regionales que fueron operados anteriormente por FOX, planea introducir «Fanduel Sports Network Countdown Live», como parte de su alineación temprana. El nuevo programa de una hora, organizado por el ex incondicional de ESPN Stan vertretLe dará a los espectadores un vistazo al período previo a los juegos clave que tienen lugar en toda la cartera de la compañía. Comenzará a emitirse el lunes 27 de octubre a las 5:30 p.m.

«Tenemos una habilidad en cualquier noche para promocionar nuestros juegos en tres deportes principales, NBA, NHL y MLB, y utilizar todos esos recursos desde nuestros camiones hasta el juego de juego, hasta el talento del juego», dice Norby WilliamsonPresidente de programación y producción en Main Street Sports Group, que opera los puntos de venta de la marca Fanduel. «Hace bastante obvio que debemos crear un estilo de látigo que pueda promover juegos esa noche».

El programa también puede presentar juegos y equipos que no están vinculados a las redes FanDuel, dice Williamson. Main Street está «teniendo conversaciones con otros RSN para incluir sus juegos y sus enfrentamientos en este formato, para dar a los fanáticos del béisbol y el hockey y la NBA una verdadera mirada esa noche en esas diversas ligas», dice el ejecutivo. Y también existe la posibilidad de que el programa sea utilizado por algunos de esos socios, algunos de los cuales pueden necesitar contenido previo al juego en diferentes horas. «Existe la posibilidad de que este espectáculo se aclare en redes callejeras adicionales no principales», agrega Williamson.

Más empresas están creciendo con el llamado formato de «látigo alrededor», que se sumerge y sale de las transmisiones en todo el país. Los fanáticos de los deportes están más familiarizados con «Red Zone», la muestra de la NFL de la NFL de la tarde de la NFL. Bajo un acuerdo recientemente alcanzado con Disney, ESPN obtendría la capacidad de vender Red Zone y crear nuevos conceptos de programación basados ​​en el formato.

Pero otros también han comenzado a usar el tema. NBCUniversal ofreció a los suscriptores de Peacock un espectáculo de látigo «Zona de Oro» Durante su cobertura de los Juegos Olímpicos de Invierno. CBS News ahora transmite un programa de noticias durante el día que brinda a los espectadores un vistazo a las noticias que emergen de todas las diversas estaciones de su empresa matriz.

El objetivo con este nuevo programa, dice Williamson, es «Armarse a las personas para estar preparadas para ver su juego en cualquier noche». Una audiencia local a menudo es «muy aguda y muy sofisticada, por lo que vamos a aportar un cierto nivel de experiencia», agrega. En Verrett, las propiedades de FanDuel obtienen a alguien con una experiencia significativa que explica todo tipo de deportes diferentes. «Ha realizado» centro deportivo, y ha hecho malabarismos con muchas cosas «, dice Williamson, y tiene» el detalle y el conocimiento en múltiples deportes y múltiples equipos. Será un gran activo «.

«Durante mucho tiempo he admirado la forma en que los fanáticos locales viven y respiran sus equipos, y estoy encantado de unirme a Fanduel Sports Network para ayudar a dar vida a esa pasión todas las noches», dijo Verrett, en un comunicado. «Lo que me atrajo aquí fue la oportunidad de hacer un trabajo significativo que se conecta con los fanáticos tanto a nivel nacional como local. Los deportes son sobre la comunidad, y estoy ansioso por ser parte del equipo que aporta esa energía a los espectadores todos los días».

Williamson ha tenido como objetivo construir programas alrededor de los juegos, incluido el lanzamiento de «Golic & Golic», un programa de entrevistas con el popular dúo de padre e hijo de Mike Golic y Mike Golic Jr.

Fanduel Sports Network fue calificado previamente bajo el nombre de Bally, Parte de un acuerdo entre el operador del casino y el predecesor de Main Street, Diamond Sports Group. Diamond se declaró en bancarrota en 2023 y salió de él en 2025, con un nuevo acuerdo de derechos de nombres con FanDuel y un nuevo nombre operativo. La compañía también posee una participación en Yes Network, el hogar de los Yankees de Nueva York.