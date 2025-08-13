Fandango vende el «cariño» de Margherita Spampinato, en el título de Locarno

Fandango ha vendido Margherita SpampinatoEl título de Locarno «Sweetheart» («Gioia Mia») a múltiples territorios.

Producido por Benedetta Scagnelli y Alessio Pasqua para Yagi Media y Arcopinto, en las ofertas iniciales de ventas, «Sweetheart» ha sido recogido para Brasil (Pandora), Benelux (Arti Film), Taiwan (Av-Jet), Argentina, Chile y Uruguay (Zeta Filmes) e Israel (Lev Cinema).

Todos se enamoraron de la historia bañada por el sol de un niño (Marco Fiore) y una anciana (Aurora Quattrocchi), obligada a pasar un verano juntos.

Su cautela inicial pronto da paso a la amistad y, al asombro de Nico, una casa misteriosa, donde la tía Gela vive con su perro fiel, está realmente lleno de secretos; y, algunos reclaman, vegetosos espíritus sicilianos.

Spampinato discutió su debut con el artículo con Variedad En Locarno, donde la película se estrenó en los cineastas de la competencia actual, dedicada a los directores emergentes.

«No tengo familia en ese mismo lugar, pero lo hago en Sicilia. Aún así, fue mi amigo quien encontró esa ubicación. Lo visité y dije: ‘Bueno, eso es una locura’. Todo estaba allí, incluso un largo corredor que describí en el guión.

«Su abuelo solía vivir allí y esta era una forma de conmemorar el lugar antes de que tuviera que venderlo. Todas estas cosas hermosas que ves en la película e incluso algunas fotos familiares son suyas».

Con la excepción de Quattrocchi nacido en Palermo, visto en la «nostalgia» de Mario Martone y vio en «The White Lotus», Spampinato estaba buscando actores no profesionales para proyectar en la película.

«Fue por sus caras y por su verdad», dijo.

«Sostenimos un casting en [Sicilian city] Trapani, buscando verdaderas abuelasnonna. Eran adorables y realmente disfrutaron de quedarse juntos. Siempre estaban en el set, incluso cuando no era necesario. Además, siempre me animaron. Siempre me llamaban Mi alegríaMi alegría también. Esa parte [of making the film] fue realmente mágico «.

Ella agregó: «Cuando les dije que fuimos seleccionados por Locarno, simplemente dijeron:» Siempre supimos que funcionaría «. Están en sus ochenta años y frágiles, pero dijeron que hacer que la película fuera buena para ellos, le quitó algo de dolor ”.

Las damas, interpretando a los vecinos y amigos de Gela, le recordaron su propia infancia.

«Cuando era pequeño, solía ir a Sicilia en el verano para visitar a todas mis ‘abuelas’. Eran muy cariñosos, no como Gela, y me vestían, como una muñeca. Mi madre era feminista y luego iría allí y se convertiría en esta pequeña niña, tomando náiscas en mi bordado Pajama», se rió.

Ella quería mantenerse cerca de la perspectiva del niño en la película.

«Lo realmente interesante de los niños es que realmente entienden el significado oculto de las cosas. Me inspiró mi hijo y sus amigos que tienen esa edad. Si lo llevo a una cena y mis amigos están allí, él puede decir quién está enamorado. Los niños pueden ser tan intuitivos, ven más allá de las palabras».

Y, sin embargo, sus emociones u opiniones a menudo están infravaloradas.

«Nico está pasando por una transición debido a su edad. Está dejando atrás su infancia. Está entre este lugar mágico donde los niños ven una sombra e imaginan un fantasma o un monstruo, pero también está creciendo». Y todavía recuperándose de la partida de la querida niñera.

«Entra en este mundo irracional como una nueva generación, que racionaliza todo, incluso el reino espiritual. Para Gela, los espíritus representan el miedo a algo. Para un niño, algo completamente diferente. Pero al final, creo que todos nuestros miedos deben enfrentarse».

Al principio, son extraños perfectos, que de repente viven bajo el mismo techo. Más tarde, se conocen «en un nivel muy profundo».

«Después de todo, ella no es su abuela. Existe este estereotipo de cómo debería comportarse una abuela, pero este personaje realmente no existe. Mis abuelas tampoco fueron así.

Hacer la película fue una aventura, admitió Spampinato. «Para mí y también para ellos», dijo, recordando trabajar con aficionados y niños, algo a lo que muchos directores todavía tienen miedo.

«¡Y perros! El perro era maravilloso», se rió.