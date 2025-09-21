Fan de Eagles No se estrese el empuje no muerto todavía

Getty

El «empuje de Tush» volvió a la atención el lunes pasado, y una vez más el mundo del fútbol no pudo dejar de hablar de eso. El Filadelfia Eagles Enrollé en Arrowhead y se apoyó en su arma de yarda corta de la firma seis veces en una victoria sobre el campeón defensor Kansas City Chiefs. En cuestión de horas, no era solo una conversación de Filadelfia, fue la conversación nacional.

Lo básico: Rams en Eagles

Quién: Eagles (2-0, 1-0 en casa) vs. Rams (2-0, 1-0 de distancia)

Cuándo: domingo 1:00 pm ET

Dónde: Lincoln Financial Field, Filadelfia, PA.

TV: Fox

Apuestas: águilas -3.5; Total: 44.5

Línea de dinero: Águilas: -185, Rams: +155



Las redes sociales explotaron. Los programas de entrevistas lo diseccionaron. Incluso la oficina de la NFL se involucró, instruyendo a los árbitros para que se ajuste cómo se oficia la obra después de reconocer que Filadelfia debería haber sido marcado para un comienzo falso en el empuje de tush que resultó en un touchdown del cuarto trimestre. De repente, todos asumieron que los días de la obra estaban contados. Seguramente la liga finalmente lo prohibirá esta temporada baja, ¿verdad?

Bueno, como Lee Corso podría decir: «No tan rápido mis amigos».

Sin garantía de una propuesta de prohibición

A pesar del ruidoFuentes de la liga dijeron a ESPN que no hay garantía de que el impulso de Tush incluso estará sobre la mesa para votar esta temporada baja. El problema provocó tanta emoción la primavera pasada que algunos de los expertos creen que debe ser «presentado por un año» antes de que alguien se atreva a revisarlo.

La buena noticia para los Eagles, tal vez, es que el hombre que escribió la propuesta original para prohibir la obra, el ex presidente de los Packers, Mark Murphy, se retiró en julio. Sin él encabezando una nueva moción, no hay un camino claro para una prohibición. La última vez, el empuje para terminar el empuje se quedó corto, con 22 votos cuando se requirieron 24. Una nueva propuesta necesitaría un nuevo campeón, y en este momento, no hay una. Sin embargo, se descubrió que la NFL, en toda su «credibilidad», le pidió al presidente de los Packers que encabezara la propuesta de prohibición, para dar la apariencia de que la NFL es una parte neutral, en lugar de lo que realmente son, corrupto y fraudulento a medida que el día es largo.

Por qué sigue sobreviviendo

El empuje de Tush es controvertido porque es tanto imparable como las águilas únicas. Desde 2022, Philly ha convertido la obra en un absurdo clip de 96.6% en cuarto y 1. Los críticos lloran de falta, etiquetándolo como un «scrum de rugby» peligroso. Los partidarios lo llaman innovación.

Pero aquí está la verdad: los datos de la lesión no respaldan las afirmaciones de que no son seguros. Eso hace que sea difícil para la liga esconderse detrás de la seguridad del jugador como justificación para desconectar. A menos que un equipo cree un argumento convincente y reúna a los 24 propietarios, la obra sobrevive.

Las águilas se doblan

La crítica no ha perjudicado el vestuario de Nick Sirianni. El tackle izquierdo Jordan Mailata se burló de los detractores, diciendo que los oponentes lo están «usando como una excusa de por qué ganamos el juego». El centro de Cam Jurgens se hizo eco de ese desafío: «Estamos tratando de preocuparnos por lo que estamos haciendo aquí. Si la liga quiere bajar y hacer énfasis, lo tendremos en cuenta. Pero es lo mismo en el futuro: jugar al fútbol de águila».

Jason Kelce, ahora retirado, pero aún así el defensor más apasionado de la obra, admitió que cree que sus días están numerados: «Creo que la obra está hecha», dijo a WIP la semana pasada, pero incluso el futuro miembro del Salón de la Fama reconoció que las Águilas se ajustarán y continuarán dominando la obra de yardas cortas.

La verdadera razón por la que el empuje de Tush parecía RIP después de ganar sobre Chiefs

Overkill, simple y llanamente. Me encanta la obra e incluso sentí que era un poco cringy cuántas veces las aves la implementaron en la segunda mitad de la victoria del domingo pasado sobre los Chiefs. Hicieron seis empujones de Tush y convirtieron a cuatro de ellos el domingo pasado. El ícono de Sports Talk, Colin Cowherd, lo dijo mejor en este podcast Mini sobre por qué a la NFL no le gustaría nada más que ver desaparecer el empuje de Tush y por qué probablemente lo hará en algún momento en el futuro cercano: «Lo están usando demasiado».

¿Qué sigue?

Entonces, ¿la NFL prohibirá el empuje de Tush? Finalmente, tal vez, pero cualquiera que espere que desaparezca de la noche a la mañana es ignorar la política en juego. No hay un movimiento activo para matarlo esta temporada, y sin una coalición clara que se forme detrás de una nueva propuesta, está lejos de ser una conclusión inevitable.

Por ahora, está vivo, es legal, y sigue siendo el juego más imparable en el fútbol y hasta que la NFL encuentra la fuerza de voluntad y los votos para terminarlo, el empuje de Tush sigue siendo el arma no tan secreta de los Eagles.

Como aparte, las cebras han señalado a las Águilas y a sus oponentes con bastante frecuencia en los últimos cuatro años para procedimientos ilegales y fuera de la defensa. Para que este sea un nuevo problema percibido y la causa de una propuesta de prohibición es atrozmente ridícula y completamente inexacta. Si la NFL fuera más transparente, serían una oficina en el sótano en el Pentágono.

Hablando de los Rams en el juego de playoffs divisional del año pasado, los Eagles estaban a medio pie de poner el juego fuera del alcance en el cuarto trimestre, pero el tackle derecho Lane Johnson fue marcado para un procedimiento ilegal y las aves tuvieron que conformarse con un gol de campo y, posteriormente, llegó peligrosamente cerca de perder el juego por él. No es algo nuevo.

Predicción: Eagles 31, Rams 24