Fan Bingbing, Zhang Ziyi Festival de cine de Tokio líder

El 38º Festival Internacional de Cine de Tokio Mostrará una alineación de alto perfil encabezada por dos de las estrellas más grandes de Asia: Fan Bingbing en Chong Keat Aun «Madre Bhumi» y Zhang Ziyi En «Ella no tiene nombre» de Peter Ho-Sun Chan.

El título de la competencia «Madre Bhumi» marca una sorprendente reinvención para los fanáticos de Fan Bingbing, que interpreta a una mujer viuda de la aldea que navega por el trabajo agrícola de día y emplea la brujería por la noche para proteger a su comunidad. El drama de estreno mundial la ve confrontar la verdad detrás de la muerte de su esposo.

Una gala de alto perfil es «She Tise Not Name» de Peter Ho-Sun Chan, que anteriormente interpretó a Cannes, Shanghai y Toronto, protagonizada por Zhang Ziyi como una ama de casa de Shanghai acusada de asesinato de su esposo en la década de 1940, con Lei Jiayin co-protagonizando. La película revisa uno de los casos no resueltos más notorios de China.

TIFF había confirmado previamente sus películas de apertura, centro central y cierre, todas por directores de marquesina. «Climing for Life» de Sakamoto Junji La crónica del pionero del Everest Junko Tabei abre el festival con Yoshinaga Sayuri liderando el elenco. El ranura para la pieza central está reservado para el «Tokyo Taxi» del veterano Yamada Yoji, un drama humano protagonizado por Chieko Baisho y Takuya Kimura. Cerrando la edición está «Hamnet» del ganador del Oscar Chloé Zhao, toplada por Jessie Buckley y Paul Mescal, que dramatiza la pérdida que inspiró «Hamlet» de Shakespeare.

La sección de competencia combina voces emergentes con autores experimentados. Nakagawa Ryutaro cierra su trilogía con «Echoes of Motherhood», mientras que Amos Gitai presenta la ficción híbrida «Golem in Pompei». La «Atropia» de Hailey Gates, producida por Luca Guadagnino, ofrece una mirada satírica a los terrenos de entrenamiento de la guerra estadounidense, mientras que el provocador húngaro György Pálfi entrega «gallina», una fábula disparada en Grecia. Los títulos adicionales incluyen Alessio Rigo de Righi y «Heads o Tails?» Y Matteo Zoppis, y la épica «Palestina 36» de la cineasta palestina Annemarie Jacir «. El maestro camboyano Rithy Panh regresa con «Somos los frutos del bosque», un documental disparado durante cuatro años en las comunidades del norte de Highlands.

Nippon Cinema ahora destaca el panorama actual del cine japonés, desde el aumento de las voces independientes hasta los autores establecidos y las colaboraciones internacionales. This year’s lineup includes Keiko Tsuruoka’s “Saikai Paradise,” Yukari Sakamoto’s “White Flowers and Fruits,” Shigeru Kobayashi’s “In Their Traces,” Yang Liping’s Japan-China co-production “Echoes of the Orient,” and Akio Fujimoto’s multinational project “Lost Land,”

La plataforma futura asiática de TIFF presenta obras de cineastas regionales emergentes, incluidos el drama coreano de la mayoría de edad de Roh Young-Wan «Halo», «The Old Man and His Car» de Michael Kam de Singapur, Park Young-Jae’s Sports-Jae, «Min-Jae» y la película tibetana de Kangdrun «. Las selecciones de gala cuentan con autores globales como Ari Aster con «Eddington», así como la tarifa de género coreano como «Holy Night: Demon Hunters» de Lim Dae-hee. World Focus trae una amplia extensión internacional, incluida «The Captive» de Alejandro Amenábar, «Dreams» de Michel Franco y «Girl on Wire» de Vivian Qu.

Corriendo del 28 de octubre al novedad. 5, el festival se proyectará en lugares en todo el centro de Tokio, incluidos Toho Cinemas Hibiya, HumanTrust Cinema Yurakucho y Marunouchi Piccadilly.

38 ° Tokio Festival Internacional de Cine:

Competencia principal

«Atropia» (EE. UU., Hailey Gates)

«Rubia» (Japón, Sakashita Yuichiro)

«Ecos de la maternidad» (Japón, Nakagawa Ryutaro)

«Golem in Pompeyo» (Francia, Amos Gitai)

«¿Cara o cruz?» (Italia / EE. UU., Alessio de Regchi, Mattoo Zoppis)

«Hen» (Grecia/Alemania/Hungría, György Pálfi)

«Maria Vitoria» (Portugal, Mário Patrocínio)

«Morte Cucina» (Tailandia, Pen-Ek Ratanaruang)

«Madre» (Bélgica/Macedonia del Norte, Teona Strugar Mitevska)

«Madre Bhumi» (Malasia, Chong Keat Aun)

«MotherTongue» (China, Zhang Lu)

«Palestina 36» (Palestina/Reino Unido/Francia/Dinamarca, Annemarie Jacir)

«Sermón al vacío» (Azerbaiyán/México/Turquía, Hilal Baydarov)

«Take Off» (China, Pengfei)

«Somos los frutos del bosque» (Camboya/Francia, Rithy Panh)

Selección de gala

«Climbing for Life» (Japón, Sakamoto Junji) – Película de apertura

«Hamnet» (Reino Unido, Chloé Zhao) – Película de cierre

«Tokyo Taxi» (Japón, Yamada Yoji) – pieza central

«Blue Boy Trial» (Japón, Iizuka Kasho)

«Llevarlo a un tamaño portátil» (Japón/Francia/China, Nakano Ryota)

«No puedo llorar con tu cara» (Japón, Sakashita Yuichiro)

«Eddington» (EE. UU., Ari Aster)

«Noche santa: cazadores de demonios» (Corea, Lim dae-hee)

«Amor en el juicio» (Japón, Fukada quién)

«Flor de noche» (Japón, Uchida Eiji)

«Un último lanzamiento» (Japón, Akiyama Jun)

«Familia de alquiler» (EE. UU./Japón, Hikari)

«Ella no tiene nombre» (China, Peter Ho-Sun Chan)

«Sirat» (Francia/España, Oliver Laxe)

«Hijos de la noche de neón» (China/Hong Kong, Juno Mak)

«Springsteen: Entregame desde la nada» (EE. UU., Scott Cooper)

Futuro asiático

«Viaje a Sato Tadao» (Japón, Terasaki Mizuho)

«The Chatterboxes» (Japón, Kawai Ken)

«Lejos en el medio del este» (Irán/Austria, Arash Aneessee)

«Los mejores éxitos funerarios» (Turquía, Ziya Demirel)

«Halo» (Corea, Roh Young-Wan)

«Kiiroiko» (Japón, Imai Mika)

«Línea de línea» (China, Kangdrun)

«La hija de Noé» (Irán, Amirreza Jalalian)

«Número 23» (China, Xia Hao)

«El viejo hombre y su auto» (Singapur, Michael Kam)

«Min-jae de mañana» (Corea, Park Young-jae)

Nippon Cinema ahora

«Saikai Paradise» (Japón, Tsuruoka Keiko)

«Flores y frutas blancas» (Japón, Sakamoto Yukari)

«En sus rastros» (Japón, Kobayashi Shigeru)

«Echoes of the Orient» (Japón, Yang Liping)

«Todos los verdes» (Japón, Koyama Takashi)

«Poca Pon» (Japón, Ohtsuka Shin-Ichi)

«Tiempo de tiempo» (Japón, Elizabeth Miyaji)

«Harà Watan (tierra perdida)» (Japón/Francia/Malasia/Alemania, Fujimoto Akio)

Empoderamiento de las mujeres

«100 Sunset» (Canadá, Kunsang Kyirong)

«Acerca de mí» (Japón, Nomoto Kozue)

«Cinema Jazireh» (Turquía/Bulgaria/Rumania, Gözde Kural)

«Feliz cumpleaños» (Egipto, Sarah Goher)

«Soy Negudka» (España/Italia, Icar Bollaín)

«Sato y Sato» (Japón, Amano Chihiro)

«Alguien como yo» (Hong Kong, Tam Wai-Ching)

Enfoque mundial

«Girls on Wire» (China, Vivian Qu)

«Kiss of the Spider Woman» (EE. UU., Bill Condon)

«Kopitiam Days» (Singapur, Yeo Siew Hua, Shoki Lin, M. Rihan Halim, Tan Siyou, Don Aravind, Ong Kuo Sin)

«The Lake» (Suiza, Fabrice Aragno)

«Magellan» (Portugal/España/Francia/Filipinas/Taiwán, Lav Díaz)

«Mare’s Nest» (Reino Unido/Francia/Canadá, Ben Rivers)

«The Mastermind» (nosotros, Kelly Reichardt)

«Túneles: Sun in the Dark» (Vietnam, Bui Thac Chuyen)

«The Captive» (España/Italia, Alejandro Amenábar)

«Sueños» (México/EE. UU., Michel Franco)

«Matador» (España, Pedro Almodóvar)

«The Wave» (Chile, Sebastián Lelio)

«April» (Taiwán, Freddy Tang)

«Corona de timidez» (Taiwán, Chang Chun-yu)

«Doble felicidad» (Taiwán, Joseph Chen-Chieh Hsu)

«Las olas nos llevarán» (Taiwán, Lau Kek-Huat)

«Kika» (Bélgica/Francia, Alexe Poukine)

«Vitrival – el pueblo más hermoso del mundo» (Bélgica, Noëlle Bastin, Baptiste Bogaert)

«Dios negro, diablo blanco» (Brasil, Glauber Rocha)

«El dragón de la maldad contra el santo guerrero» (Brasil, Glauber Rocha)

«Estación central» (Brasil, Walter Salles)

«Casa Blanca» (Brasil, Luciano Vidigal)

«The Blue Trail» (Brasil/México/Países Bajos/Chile, Gabriel Mascaro)

«Milton Bituca Nascimento» (Brasil, Flavia Moraes)