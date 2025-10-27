Fan Bingbing sobre la transformación de ‘Madre Bhumi’: ‘Totalmente sumergida’

Fan Bingbing es tan irreconocible en “Madre Bhumi«Que ni siquiera sus amigos sabían que era ella. Para la superestrella china, ese es exactamente el punto.

«Ver este tipo de comentarios por primera vez me hizo muy feliz», dice Fan. Variedad antes del estreno en competición de la película en el Festival Internacional de Cine de Tokio. «Espero que el público no vea a Fan Bingbing, sino a la mujer que lucha por la tierra y se mantiene firme por su pueblo; que me haya sumergido por completo en el papel».

Ambientada en un pueblo cultivador de arroz de Malasia de finales de la década de 1990, “Mother Bhumi”, dirigida por Chong Keat AunSigue a Hong Im, una granjera viuda y curandera ritual que lucha por proteger a su familia y a su comunidad en medio de disturbios políticos y confiscaciones de tierras. Durante el día, se resiste a los desarrolladores; de noche cura y exorciza. A medida que resurgen los conflictos de la era colonial, se desarrollan extraños acontecimientos: los espíritus regresan, la magia negra se agita y el legado del imperio acecha a la tierra, a los vivos y a los muertos del valle de Bujang.

La película representa un cambio sorprendente para Fan, quien ha construido una carrera interpretando personajes audaces y aparentemente poderosos en todo, desde epopeyas históricas hasta dramas íntimos. «Hong Im es diferente. Su fuerza está en su interior», explica. «Ella no grita ni grita; en cambio, lucha a través de una persistencia silenciosa y una protección gentil. Esta cualidad de superar la fuerza con gentileza es algo que rara vez he expresado antes».

La transformación requirió meses de preparación intensiva que fueron mucho más allá del típico trabajo de guión. Fan vio documentales sobre pueblos de Malasia a diario, aprendió a trabajar en el campo como los personajes y estudió los rituales de bendición junto con los propios aldeanos.

«Aprendí el dialecto local siguiendo a los aldeanos, no solo memorizando líneas del guión, sino imitando las entonaciones de las conversaciones cotidianas y los gritos durante el trabajo agrícola. Me sumergí en sus rituales tradicionales, como la bendición de la tierra mencionada en el guión. Estudié cada gesto y el significado detrás de cada oración de los ancianos de la aldea, no simplemente representando los movimientos sino captando la creencia subyacente en la simbiosis de la humanidad con el tierra”, dice Fan.

La inmersión se extendió a vivir los ritmos de la vida del pueblo. “Durante el rodaje, vi a los aldeanos dirigirse a los campos al amanecer y vi salir humo de cada hogar al atardecer”, recuerda. «Grabé estas escenas en mi corazón, sumergiéndome por completo. De esa manera, cuando actuaba, me sentía arraigado, no desapegado».

Lo más crucial, dice, fue «vaciar mi mente. Me imaginé como alguien que creció en el pueblo, sintiendo su dependencia de la tierra y su pánico por perder su hogar. La influencia de la tierra en la gente es profunda. Inmersa en esta atmósfera, gradualmente me volví cada vez más como Hong Im; incluso mi mirada llevaba la obsesión del personaje».

Hong Im navega tanto por el reino tangible como por el espiritual, pero Fan estaba decidido a mantener al personaje arraigado en la realidad. «La espiritualidad de este personaje no es fantástica: surge de la tierra misma», dice. «Por ejemplo, prevé el peligro a través de los cambios de la naturaleza. Estas habilidades deben estar basadas en una emoción genuina».

«Transformaré elementos aparentemente místicos en la intuición del personaje: cuando ella siente que la tierra está a punto de ser invadida, no es a través de poderes sobrenaturales, sino a través de detalles como el crecimiento de los cultivos o la temperatura del agua del río. Esto le da a su espiritualidad una base sólida», añade Fan. «De esta manera, el realismo y el misticismo no chocan; al contrario, hacen que el personaje sea más multidimensional. Ella es a la vez una persona común y corriente arraigada en la tierra y una guardiana que lleva a cabo su misión».

Trabajar en la coproducción malayo-italiana resultó revelador, ya que ofreció a Fan una visión de los diferentes enfoques de la narración y la interpretación. «Lo que más me emociona es el choque de visiones creativas», dice. «El equipo de Malasia enfatiza los matices emocionales: cuando filman a los aldeanos interactuando, nos alientan a capturar momentos más sin guión, como pasar agua o una suave palmada en el hombro, describiéndolos como los vínculos tácitos dentro de la aldea».

Mientras tanto, señala, «el equipo italiano sobresale en la cinematografía poética, guiándome para transmitir la agitación interior de un personaje a través de meras miradas. Incluso una sola toma de alguien mirando a la tierra podría evocar un diálogo profundo entre la humanidad y la tierra».

La colaboración no se trataba de que una parte persuadiera a la otra, explica Fan, «sino de descubrir juntos la expresión más adecuada para la historia. Tomemos como ejemplo una escena que bendice la tierra: combinamos detalles rituales locales con la interacción romántica de luces y sombras que se ve en el cine europeo, lo que resultó en un efecto verdaderamente impresionante».

Después de más de dos décadas en la industria y una carrera global que la ha llevado desde los Golden Horse Awards hasta los festivales de cine de Berlín y Tokio, Fan ha desarrollado criterios claros para seleccionar trabajos internacionales.

“Para mí, el atractivo de los proyectos internacionales nunca ha sido la escala de producción, sino si el papel tiene alma”, afirma. «Por supuesto, primero busco emociones universales en la historia, como en ‘Mother Bhumi’, que trata sobre la protección de la propia patria. Ya sea que el público sea de Malasia, China o cualquier otro lugar, todos pueden sentir esa emoción. Luego, considero si el personaje tiene espacio para crecer, si me permite explorar aspectos de mí mismo que no he mostrado antes. Si un proyecto simplemente tiene una etiqueta internacional pero el papel es plano, no lo aceptaré».

Sus objetivos artísticos han cristalizado con el tiempo, siendo su principal misión “retratar personajes que resuenan en el público, independientemente del origen nacional de la historia”.

Interpretar a Hong Im cambió fundamentalmente la relación de Fan con la naturaleza. “Antes sentía que la tierra podría estar lejos de mí, pero después de desempeñar este papel, ahora me conecto instintivamente con el suelo bajo mis pies”, dice. «Caminando por el lomo de un campo, me pregunto cuánto tiempo tardarán en madurar los cultivos aquí; al ver un aguacero, me preocupa si las plantas en los campos podrían inundarse».

El título de la película, que se traduce literalmente como “Madre Tierra”, adquirió un significado más profundo a lo largo del proceso. «Este papel me ha enseñado que la tierra no es un recipiente sin vida: es un miembro de la familia que vive en simbiosis con nosotros. Dependemos de ella para sobrevivir y, a cambio, necesita nuestra protección. Ahora, cuando soy testigo de las transformaciones de la naturaleza, siento una sensación de reverencia más profunda que antes y comprendo verdaderamente el significado de valorar lo que tenemos».

Cuando se le preguntó cómo define el crecimiento artístico después de más de 20 años en la industria, la respuesta de Fan revela una evolución en su enfoque del oficio. “Mi crecimiento artístico ha evolucionado desde que inicialmente interpreté papeles hasta que ahora me esfuerzo por convertirme en ellos”, explica. «Antes me concentraba en cómo retratar bien a un personaje; ahora pienso en cómo darle vida, no a través de la técnica, sino a través de la empatía».

«Lo que realmente me desafía ahora son los personajes desconocidos: aquellos que encarnan vidas que nunca he vivido o emociones que nunca he sentido», dice. «Un papel como Hong Im, con sus muchas incertidumbres inexploradas, me emociona inmensamente. Cada nuevo personaje es como abrir una nueva puerta a un mundo diferente. Esta sensación de novedad es lo que me mantiene adelante».

La experiencia de interpretar a Hong Im le confirmó a Fan que “a veces el poder de la tranquilidad puede tener más impacto que los arrebatos intensos”. Es una lección que se aplica a las elecciones de su personaje en el futuro. “Los personajes que he interpretado antes, ya sean figuras históricas o mujeres modernas, en su mayoría irradiaban una fuerza exterior: apasionados en el amor y el odio, audaces en la persecución y la lucha”, reflexiona. «Pero Hong Im es diferente. Para preservar su tierra, soporta negociaciones diarias con los promotores. Para consolar a su tribu, asume silenciosamente la responsabilidad de los rituales».

De cara al futuro, Fan sigue centrado en la profundidad por encima del espectáculo. «Todavía quiero sumergirme en los papeles. Independientemente del proyecto, siempre que el personaje tenga profundidad y la historia tenga sustancia, estoy dispuesta a intentarlo», dice. «Durante el próximo año, espero participar en más historias que se centren en la realidad y el crecimiento femenino».

Actualmente está en conversaciones sobre varios guiones, pero no está lista para hacer anuncios oficiales. «En resumen, hay cientos de maneras en que puede florecer una flor viva», dice Fan. «Espero que cada nuevo rol que asumo pueda ofrecer al público una nueva perspectiva».

Por ahora, su atención está en Hong Im y la tierra que lucha por proteger. Lo que empezó como una preparación para un papel se ha convertido en algo más duradero. «He adquirido una nueva comprensión», dice Fan sobre su relación con la tierra. Es el tipo de transformación que no se puede fingir y que ni siquiera sus amigos más cercanos pueden reconocer.

La película está protagonizada por Fan junto a Natalie Hsu, Bai Run-yin y Pearlly Chua. Se trata de una coproducción entre Malasia, Hong Kong, Italia y Arabia Saudita entre Janji Pictures Production, Volos Films Italia y Southern Islet Pictures. Wong Kew Soon, Stefano Centini y Zoey Teng son los productores, con el apoyo de Finas, el Hong Kong-Asia Film Financing Forum y el Red Sea Fund.