Fan Bingbing humillado en el Festival Internacional de Cine de Tokio 2025, afirma tener motivos de venganza

Tokio, VIVA – La gran estrella de China Fan Bingbing vuelve a ser el centro de atención después de regresar a casa con las manos vacías del Festival Internacional de Cine de Tokio de 2025, a pesar de que su actuación en la película Mother Bhumi recibió muchos elogios.

Esta sorprendente decisión del jurado provocó un acalorado debate entre el público, dando lugar incluso a acusaciones de que detrás de su fracaso en ganar el premio había un motivo de venganza personal. Desplázate para conocer la historia completa, ¡vamos!

Según un informe de QQ, el festival finalizó oficialmente el 5 de noviembre, pero continúa la controversia sobre la transparencia del proceso de evaluación. Fan Bingbing fue nominada a Mejor Actriz, pero no logró llevarse el trofeo a casa, lo que generó especulaciones de que había un juego político detrás de escena.

Antes de que se llevara a cabo la ceremonia de premiación, Fan escribió un emotivo mensaje en las redes sociales.

«Durante los últimos siete años, he superado innumerables desafíos. La vida realmente me ha convertido en una mujer fuerte. Estoy orgullosa de todo nuestro equipo por hacer una película tan increíble. ¡Los amo a todos!» escribió Fan, citado KBIZoomSábado 8 de noviembre de 2025.

Sin embargo, la carga en realidad generó un gran signo de interrogación. Debido a que se publicó antes de que se anunciaran los ganadores, muchos internautas sospecharon que Fan conocía los resultados de antemano, una indicación de tensión interna entre los organizadores.

Se sabe que Fan Bingbing aparece activa durante el festival, asistiendo a varios eventos de alfombra roja y sesiones de proyección de películas para promover a Madre Bhumi. Sin embargo, sus esfuerzos no dieron frutos. Varios informes incluso dijeron que dos jueces chinos del festival, a saber, el director Wen Yan y la actriz Gui Lunmei, estuvieron involucrados en la decisión que impidió que Fan ganara.

Fuentes internas dijeron que Wen Yan se opuso firmemente a la victoria de Fan Bingbing para evitar acusaciones de parcialidad, porque el Mejor Actor de este año, Wang Chuanjun, también es de China. Sin embargo, los rumores que circulaban eran aún más candentes: se decía que Wen Yan tenía un rencor personal contra Fan.

Esta noticia se relaciona con los eventos del Festival de Cine de Berlín de 2025, donde Fan Bingbing fue uno de los jueces y, según se informa, no otorgó un premio a la película de Wen Yan La chica que quiere volar, protagonizada por Liu Haocun y Wen Qi. Cuando la situación se invirtió en Tokio, se dijo que Wen Yan había “contraatacado” negándole una victoria a Fan Bingbing.