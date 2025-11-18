Famke Janssen sobre ‘Amsterdam Empire’, ‘James Bond’ y los próximos ‘X-Men’

ALERTA DE SPOILER: Esta historia contiene spoilers”Imperio de Ámsterdam”Ahora transmitiendo en Netflix.

A pesar de Famke Janssen Nació en los Países Bajos, comenzó a actuar sólo cuando se mudó a los Estados Unidos en la década de 1980. Comenzó como modelo apareciendo en comerciales y programas de televisión. Hoy, sin embargo, es mejor conocida por aparecer en franquicias taquilleras como “X-Men”, “Tomada” y el 1995 James Bond película “Ojo Dorado”. Después de décadas de dejar su huella en Hollywood interpretando héroes y villanos formidables por igual, recientemente hizo su debut como actriz en su país e idioma natal, regresando a los Países Bajos para “Amsterdam Empire”, la nueva serie policial en holandés de Netflix ambientada en la ciudad del mismo nombre.

En el programa, que se estrenó el 30 de octubre, Janssen interpreta a Betty Jonkers, una ex estrella del pop holandés que está casada con uno de los mayores magnates de la marihuana de Ámsterdam, Jack van Doorn (Jacob Derwig), el propietario de los dispensarios de la cafetería The Jackal. Cuando Betty descubre que Jack la engaña con una presentadora de televisión holandesa más joven (Elise Schaap), amenaza con exponer los secretos de los negocios sin escrúpulos de Jack a menos que él le conceda la compañía en el acuerdo de divorcio.

Como Betty, Janssen también grabó una canción original y un vídeo musical para la serie con el músico Palmbomen, residente en los Países Bajos. También fue productora ejecutiva de la serie, creada por Nico Moolenaar, Bart Uytdenhouwen y Piet Matthys, y dirigida por Jonas Govaerts.

Janssen habló con Variedad para hablar sobre regresar a los Países Bajos para el papel y la exitosa carrera que la trajo de regreso allí.

¿Cómo surgió “Amsterdam Empire” y cómo te involucraste en el proyecto?

De hecho, me involucré muy temprano en el proceso. Nico Moolenaar vino a mí a través de Netflix con una oferta para interpretar a este personaje, Betty Yonkers. Creo que en ese momento solo se había escrito un guión, así que tuve conversaciones con él e hice mi trato con Netflix. Dije: «Estoy muy interesado en esto, pero quiero ser productor ejecutivo», porque ahora tengo una carrera de 30 años a mis espaldas. He hecho 80 películas o proyectos y regresaré a Holanda por primera vez para actuar en mi propio idioma. Por muy emocionante que fuera, también pensé que tener Netflix detrás le daba la posibilidad de convertirse en un programa visto internacionalmente; una posibilidad, pero no una garantía, porque todavía está en holandés.

Pero lo que realmente me gustó fue la autenticidad. Creo que vivimos en una época en la que hay un apetito por la autenticidad como no lo hemos visto en mucho tiempo, o tal vez nunca. Tenemos programas como “El juego del calamar” y “Adolescencia”, estos programas de producción muy local que encontraron audiencias globales porque fueron hechos auténticamente para su territorio. Esa es en gran medida la plataforma y la idea de Netflix con estos proyectos locales para locales. “Amsterdam Empire” encaja porque es auténticamente holandés y como Netflix está detrás de él, tenemos una plataforma global y realmente espero que llegue a una gran audiencia.

Hablando de autenticidad, algunas audiencias pueden sorprenderse de la intensidad con la que se describe Ámsterdam, especialmente en el mundo de las cafeterías.

Quiero decir, ante todo, es ficción. No podemos olvidar que es una historia inventada. Creo que la vida en los Países Bajos está muy incomprendida y tergiversada en los medios. Lo curioso es que la vida allí es todo lo contrario. No hay sensación de cultura de las drogas. Está orientado a la familia. La gente anda en bicicleta. Ponen a sus perros y a sus hijos y todo encima. Lo considero más un pueblo que una ciudad. Tiene una sensación muy diferente. Incluso el Barrio Rojo donde filmamos es más bien un lugar parecido a Disneylandia. Se siente muy manso. Estoy seguro de que hay otros aspectos con los que simplemente no estoy familiarizado, porque nunca he profundizado en ese mundo, pero la verdad es que la legalización de la marihuana en el país no funciona como la gente piensa. Funciona como se describe en la serie: puedes llevar una pequeña cantidad, puedes fumarla en lo que se llama una “cafetería”, pero no puedes cultivarla legalmente. Así que hay un aspecto criminal en toda su producción.

¿Disfrutaste regresar a los Países Bajos para el papel?

Fue una gran oportunidad. Era un personaje con el que podía correr y fue divertido volver al lugar donde crecí. Nací y crecí en los Países Bajos. El holandés es mi primer idioma. Mi familia está ahí. Pero no comencé a actuar hasta que llegué a Estados Unidos, así que fue la primera vez que actué en holandés. Fue realmente interesante retroceder tan profundamente en mi carrera y hacer algo que nunca había hecho antes. Hubo muchas novedades y realmente lo disfruté. Me encantó el hecho de ser productor ejecutivo y tener mucho más poder creativo. Me encanta el hecho de poder diseñar mis propios disfraces. Ese fue un salto muy grande en mi carrera. He trabajado muy de cerca con diseñadores de vestuario en el pasado, y la moda ha sido algo que ha sido parte de mí desde que tengo memoria porque crecí en el mundo del modelaje. También hice un vídeo musical para la serie, y tenía que cantar y bailar en él, así que durante todo el rodaje me entrené para cantar y bailar. Y esa fue definitivamente la mejor parte de toda la experiencia.

¿Regresar a los Países Bajos fue algo que siempre quiso hacer o se le presentó la oportunidad de manera fortuita?

Fue una oportunidad fortuita. Creo que a lo largo de los años, algunas cosas se me habían ocurrido, pero aún no estaban bien. Esta vez, el momento y la autenticidad, el hecho de que el mundo ahora esté listo para más de este tipo de historias auténticas con Netflix como distribuidor, realmente cambió todo el juego. Para mí, es muy diferente hacer un proyecto que sólo se ve en los Países Bajos en comparación con uno que potencialmente podría ser visto por personas de todo el mundo.

¿Cómo fue actuar en holandés? Aunque es tu lengua materna, ¿hubo una curva de aprendizaje para actuar en ella?

Al principio fue desalentador y probablemente era lo que más me ponía nervioso, pero terminó siendo la cosa más fácil de todas las que me podían haber preocupado. Fue tan natural volver y hablarlo. Así que, afortunadamente, no fue el obstáculo que esperaba. Fue agradable porque de repente pude crear este personaje, un personaje que nunca antes había podido crear. Como nunca antes había actuado en holandés y nunca antes había interpretado a un holandés, ya aportó algo diferente. Y luego está el hecho de que Betty es una anomalía, una criatura única. Realmente pude darle muchos colores diferentes, no sólo en términos de vestuario, sino también en términos de personalidad. Se convirtió en un proyecto muy divertido e interesante en el que trabajar.

¿Cómo te metiste en el personaje de alguien tan intenso y complejo como Betty?

Supongo que la forma en que veo la actuación es que es toda mi experiencia de vida hasta este momento. Todo lo que he encontrado, cada persona con la que he interactuado, cada dolor y dificultad que he sentido, cada alegría que he experimentado, todo termina superponiéndote. Como actor, encuentro increíblemente útil tener esas lecciones y experiencias de vida, porque puedo ponerlas en mi trabajo. A veces es una experiencia muy catártica. Creo que cuanto más experimentas en la vida, más puedes retribuir a tus personajes. Interpretar a Betty fue una experiencia gratificante y creo que fue el papel adecuado en el momento adecuado para mí. Realmente empatizo con ella y sentí que tenía que luchar mucho por ella porque parecía muy sola y aislada en la historia. La malinterpretaron y rápidamente la etiquetaron como esta perra malvada. Cada vez que ese diálogo se dirigía hacia ella, me dolía mucho porque pensaba: «¡No, no la han entendido bien! Está sufriendo mucho».

Imagínese que le engañen públicamente. Que te engañen ya es bastante malo, pero públicamente, y luego agrega el hecho de que la nueva persona va a tener a su bebé además de todo lo demás. Simplemente sentí mucha empatía con ella. Quería darle la oportunidad de ser vista como alguien que no sólo está enojada sino profundamente herida, que viene de mucho dolor y que tuvo que aprender muchas lecciones en la vida. Es muy infantil, pero tuvo que aprender a crecer y valerse por sí misma. Realmente estuve ahí para ayudarla a crecer como ser humano. Pero fue divertido desempeñar ese tipo de papel. Quería darle este tipo de imprevisibilidad. Simplemente está llena de emociones que salen de todas las formas posibles sin ningún tipo de control.

Y la temporada termina cuando Betty obtiene lo que quiere en términos de The Jackal, pero esto aún la deja manejando un negocio bastante peligroso. ¿Crees que podría haber más en la historia de Jack y Betty? ¿Estarías abierto a una segunda temporada?

Si hay o no una temporada 2 depende de Netflix y los números. Lo sabremos en un futuro cercano, pero definitivamente veo espacio para un viaje interesante por delante de lo que Betty haría con el Chacal y cómo Jack intentaría recuperarlo.

©20thCentFox/Cortesía Colección Everett

Hablando del futuro, muchos de sus coprotagonistas de “X-Men” retomarán sus papeles el próximo año en “Avengers: Doomsday”, y ya hemos visto a Hugh Jackman regresar como Wolverine y Patrick Stewart como el Profesor X en el Universo Cinematográfico de Marvel. Has dicho oficialmente que no te han pedido que regreses como Jean Grey.

Y luego, cuando digo eso, la gente no me cree. Así que voy a esperar a que salga la película y, ya sabes, la gente podrá verla por sí misma.

Si te lo ofrecieran, ¿te interesaría volver a ese personaje en este nuevo universo?

Siempre estoy abierto a cualquier cosa. Tengo una mente muy abierta y amo mi carrera y la trayectoria que ha ido tomando a lo largo del tiempo. Estoy agradecido por todas las oportunidades que se me han presentado, incluidas las películas de «X-Men», «GoldenEye», la franquicia «Taken», todas ellas. Ha sido un viaje increíble. Así que depende. Depende del momento. Es sólo una pregunta hipotética, porque no sé si alguna vez traerían de vuelta mi Jean Grey. En ese momento le echaría un vistazo. Pero me encanta hacia dónde se dirige mi vida y mi carrera en este momento, el hecho de que estoy usando diferentes sombreros y que soy productor ejecutivo. Escribí, dirigí y produje una película con Milla Jovovich hace 15 años, así que ya hice un largometraje. El elemento de diseño de vestuario también es increíble. Acabo de terminar una película llamada «One Second After», y también diseñé mi vestuario para eso. Mi vida ahora se ha enriquecido en todas estas áreas, por lo que es realmente difícil volver a algo en lo que solo me piden que entre y diga algunas líneas. Este viaje de establecer más funciones dentro de la industria, porque me conviene.

El MCU reintroducirá a los “X-Men” con un nuevo elenco después de “Doomsday”. ¿Algún consejo para quien termine interpretando a Jean Grey?

No. Estoy emocionado de ver quién será el próximo. Quiero decir, Sophie Turner estuvo increíble y estoy seguro de que la próxima persona también lo será. Han sido muy buenos seleccionando actores increíbles y nadie necesita mis consejos. Estoy deseando ver a quién eligen.

La franquicia de James Bond también está atravesando una transición. Tuviste la oportunidad de interpretar a una chica Bond que también era una villana de Bond como Xenia Onatoppin en “GoldenEye”. ¿Qué esperas que la próxima versión de Bond aporte a esos arquetipos?

Espero que haya más villanas, porque son personajes fantásticos. Hemos visto que la franquicia tiene muchos personajes interesantes durante los últimos 60 años y tengo curiosidad por ver qué harán a continuación. Han sido muy inteligentes a la hora de reinventarse una y otra vez para seguir siendo relevantes. Tengo muchas ganas de ver quién interpretará a Bond, quién más participará, cuál será la trama y a qué lugares exóticos irán.

¿Alguna palabra de sabiduría para los próximos actores que asuman los papeles de las chicas Bond o los villanos de Bond?

Sea auténticamente usted mismo. Espero que quienesquiera que elijan para cualquiera de los papeles, no piensen solo en las personas que han interpretado esos papeles antes o en las presiones que conlleva interpretarlos. Espero que puedan ser auténticamente ellos mismos y estoy seguro de que será absolutamente maravilloso verlos.

Esta entrevista ha sido editada y condensada.