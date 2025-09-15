Famke Janssen liderará el thriller post-apocalíptico ‘One Second After’

Famke Janssen protagonizará el próximo largometraje original de MPI, «Un segundo después. «

Basado en la novela del mismo nombre de William R. Forstchen, «One Second After» tiene lugar durante las secuelas de un ataque de pulso electromagnético en los Estados Unidos. La película explora el colapso de la sociedad, la lucha de los individuos y las comunidades para sobrevivir sin tecnología e infraestructura modernas y la resiliencia de los humanos ante una nueva realidad dura.

Janssen interpretará a la alcaldesa Kate Lindsey, una figura política que se hace cargo durante la crisis. Se une Josh Holloway («Duster», «Lost» y «Yellowstone») y Hannah John-Kamen («Thunderbolts*» «Ant-Man and the Wasp»).

El guión está escrito por J. Michael Straczynski («Sense8», «Jeremiah» y «Babylon 5»), está siendo producido por Rob Pfaltzgraff y Nick Reid de MPI Original Films («Motherland», «Pinball: el hombre que salvó el juego») y Matt Kennedy de inicio de Inc. («Juego de Thrones»). El director de la segunda unidad y el coordinador de acrobacias Scott Rogers («Tron: Ares», «John Wick: Capítulo 4) dirigirá la película.

Janssen es mejor conocido por retratar a Jean Gray en la franquicia cinematográfica de «X-Men» y protagonizada por la trilogía «Tomado» del siglo XX. Sus otros créditos de actuación incluyen interpretar al villano de James Bond Xenia en «Goldeneye», «encerrado», «Boy Kills World», «hecho», «Hansel & Gretel: cazadores de brujas», «esconder y buscar», «Rounders», la facultad «y» amor redentor «.

La actriz hizo su debut como director con el drama de 2011 «Traing Up Bobby», protagonizada por Milla Jovovich. Janssen también protagonizó «The Blacklist: Redemption» (NBC), «Hemlock Grove» (Netflix) y recurrió en «Nip/Tuck» (FX) y «Cómo escapar con asesinato» (ABC).

Janssen está representado por IAG, Artists Partnership, Link Entertainment y Jill Fritzo PR.