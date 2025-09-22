Family Crime, Mozart, Velvet New York Lead Beta Film’s Cannes Slate

Película beta ha subido a bordo «Un desastre encantador – Rob a los ricos«, Un fuerte drama social donde mantenerse al día con los Jones significa recurrir al crimen.

Combinando la aventura con la comedia romántica y la sátira de clase, la farsa de seis partes sigue a Justine (Éléonore Bernheim, «El arte del crimen») y Rémi (Gil Alma, «El método Wagner»), una pareja de mediana edad que golpeó el fondo de la roca financiera justo cuando su familia está preparada para escalar el escalero social. Desesperados por mantener las apariencias, se sumergen de cabeza en una doble vida nocturna, robando a la élite que anhelan impresionar, mientras descubren mayores secretos, y redescubriéndose entre sí, en el camino.

Producido por París Indie Redstone para Francia Télévisions, «A Lovely Mess-Rob the Rich» proviene del escritor Sarah Tissandier y la directora Stéphanie Pillonca. Más serializado que el procedimiento, el programa todavía se inclina en la tradición de «crimen ligero» de la televisión francesa: intriga, el drama familiar y un tono lúdico que ha demostrado viajar con el público tanto en el hogar como en el extranjero.

Beta Film lanzará ventas internacionales en Mipcom Como parte de una alineación diversa que también incluye la serie «Mozart Mozart», «Empatía» y «Velvet New York – The New Empire».

Producido por la historia de Alemania House Pictures («Sisi») y Ard, el drama histórico «Mozart Mozart» reinventa la vida de Wolfgang Amadeus Mozart a través de los ojos de su talentosa hermana Maria Anna. Aquí, asume la identidad de su hermano para actuar para el emperador Joseph II, navegar por los desafíos de la vida de la corte y perseguir sus propias ambiciones, todo mientras mantiene un delicado secreto de su rival y suplente Salieri.

De Canadá viene «Empatía», el drama ganador de múltiples premios de Florence Longpré. La serie sigue a la criminóloga psiquiatra Suzanne mientras regresa a un centro psiquiátrico seguro para tratar a pacientes peligrosos utilizando métodos no convencionales que perjudican a sus colegas, excepto Mortimer, un compañero profesional con sus propias vulnerabilidades ocultas. El programa recientemente ganó el debut de ficción de más alto rendimiento de Crave Canada y el Premio de la Audiencia en la Serie Mania 2025.

Completando la pizarra está «Velvet New York – The New Empire», la adaptación estadounidense del aclamado éxito español «Velvet». Ambientada en el mundo glamoroso de Nueva York, la serie sigue a una joven costurera y un heredero de la moda mientras navegan por el amor, la pérdida y la traición en medio de la ambición y la intriga social. La serie fue el programa #1 en español #1 en español, atrayendo a 1,29 millones de espectadores y superando significativamente el promedio de la red.