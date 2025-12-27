Familiar, la interacción de Aura Kasih y Lisa Mariana en Instagram está en el centro de atención

VIVA – No Aura Kasih Y mariana lisa se ha convertido nuevamente en un tema de conversación entre los internautas después de que su interacción en las redes sociales llamó la atención del público. Esta vez, el foco de atención surgió de la columna de comentarios de una publicación de Instagram que mostraba un retrato de Lisa Mariana en una Vespa amarilla.

Lea también: Viral por rumores con Ridwan Kamil, Aura Kasih abre promoción gratuita para MiPymes: ¡Hay que usar pantun!



En la carga publicada por Lisa Mariana el jueves 25 de diciembre de 2025, se la ve conduciendo una Vespa amarilla. Curiosamente, la carga también muestra una foto de Aura Kasih montando una Vespa del mismo color, editada en un solo cuadro.

Lisa escribió una breve declaración, «Nuestras motos son del mismo color,» Lo que inmediatamente provocó miles de comentarios de los internautas. Surgieron varias especulaciones, que van desde bromas hasta acusaciones cínicas.

Lea también: Confesión de Atalia Praratya, Ridwan Kamil no estaba dispuesto a encontrarse con Aura Kasih



Entre los miles de comentarios, la respuesta de Aura Kasih fue una de las más destacadas. La cantante respondió a la publicación de Lisa escribiendo «cus sunmorii dutt», acompañado de varios emojis.

Lea también: Primera carga de Aura Kasih: mostrando sus vacaciones en Japón y hablando de disfrutar la vida



Las interacciones no terminan ahí. Lisa Mariana luego respondió al comentario preguntando: “@aurakasih ¿Qué es este administrador?«Aura Kasih respondió nuevamente en un tono amistoso, invitando a Sunmori a estar juntos».@lisamarianaaaa”, escribió.

“@aurakasih Ahhh a donde voy, heyukkkk,-respondió Lisa.

La breve pero relajada conversación atrajo inmediatamente la atención del público. Esto no se puede separar del hecho de que en los últimos tiempos los nombres de Aura Kasih y Lisa Mariana han aparecido a menudo en el torbellino del asunto del divorcio del ex Gobernador de Java Occidental. Ridwan Kamilcon Atalia Praratya.



Lisa Mariana y Ridwan Kamil.

Varias especulaciones en las redes sociales sospechan que un tercero fue el detonante de la demanda de divorcio. Sin embargo, Atalia ha negado firmemente esta acusación.

La abogada de Atalia, Debi Agusfriansa, confirmó que la demanda de divorcio presentada por su cliente no contenía elementos de tercera persona.

«Nos aseguramos de que en el contenido de la demanda no exista ningún tercero. Esta separación se debe puramente a los deseos de ambas partes», dijo.