Familia sospechada de motivo para matar al banco de una gran cuenta, no inactiva

Yakarta, Viva – La familia de la víctima secuestro Y asesinato Jefe de Bri Cempaka Putih Branch, Muhammad Ilham Pradipta (37), sospechaba que los motivos de los perpetradores eran mucho mayores que simplemente «buscar» buscar cuenta latente«.

El abogado de la familia, Boyamin Saiman, dijo que había fuertes indicios del grupo de perpetradores dirigidos a cuentas con un gran valor, incluso alcanzando cientos de miles de millones de rupias.

Según Boyamin, es posible que la red haya entrado en otro banco con un modo similar.

«Realmente no creo en la cuenta inactiva. El latente suele ser pequeños ahorros, por ejemplo, pertenecientes a los jubilados. Si bien hay indicaciones de este grupo de irrumpir en otros bancos con un valor de cientos de miles de millones», dijo Boyamin en la Policía Metropolitana de Yakarta, citado el jueves 18 de septiembre, 2025.

Conferencia de prensa sobre el sádico caso Kacab Bank Kacab

Boyamin admitió que su partido se había lanzado durante los últimos dos días como una partícula detective. A partir de los resultados de la búsqueda inicial, recibió acusaciones de que el grupo sospechaba que estaba involucrado en el caso de Ilham había notado el éxito de un gran robo en otros bancos.

Por lo tanto, según él, los investigadores no deben arreglarse solo en la narración de la cuenta de latente.

«Bueno, como el detective habitual parcial, también rastrojo 2 días. Existe la sospecha de que este grupo también ha entrado en otro banco. El valor es incluso cientos de miles de millones.

Afirmó que si el objetivo es una cuenta grande, el patrón de operación es diferente: involucrar la autorización de sucursales o de información privilegiada, la colocación de cuentas y luego transferir fondos al extranjero.

Según Boyamin, si los perpetradores trabajan junto con «expertos», el mecanismo utilizado no es solo una manipulación de cajeros, sino para falsificar el poder o la autorización. Para que la transferencia de grandes fondos se pueda hacer rápidamente.

«Al trabajar con personas internas, por ejemplo, falsificar los signos de energía, a subyacente puede mover dinero de la gran cuenta antes», explicó.

Boyamin también destacó pequeñas pruebas que según él es determinante: la tarjeta de presentación fallecida supuestamente en la propiedad de los perpetradores.

Explicó que la tarjeta de presentación no estaba ‘cayendo del cielo’, sino que se había inspirado al ofrecer servicios comerciales (por ejemplo, instalación de EDC o QRI) a la parte conocida.

«La tarjeta de presentación fue dada directamente por el difunto al ofrecer cooperación comercial. Por lo tanto, está claro, hay una comunicación previa. Eso demuestra que el objetivo se ha establecido», dijo Boyamin.

La sospecha aumenta cuando se dice que un perpetrador venga a la sucursal que afirma querer hacer un cajero automático sin traer un KTP y sin una cuenta. Pero insista en querer conocer al líder de la sucursal.

«Si esto es aleatorio, no es posible así. Obviamente ya hay un objetivo», agregó Boyamin.

Boyamin instó a los investigadores a revelar todos los registros de comunicación entre las víctimas y los sospechosos, incluso con la ayuda de operadores de telecomunicaciones para mostrar si había planes que comenzaron mucho antes del secuestro.

Es optimista de que se abren datos de telecomunicaciones, los patrones de comunicación y la posibilidad de que los actores intelectuales se vean claramente.

«Si se abre, se verá claramente cómo se preparó este plan de delitos», dijo Boyamin.

Sugirió cooperación con los proveedores celulares para rastrear llamadas y mensajes que respaldaron la supuesta planificación desde el principio.

Boyamin cuestionó por qué los perpetradores eligieron objetivos en grandes ciudades como Yakarta, en lugar de atacar áreas remotas, por ejemplo en Ponorogo, que se sospechaba que tenía depósitos mucho más pequeños.

Según él, fortalece la hipótesis de que el motivo principal es drenar una gran cuenta, no solo tomar depósitos inactivos.

«¿Por qué no se desvían en Ponorogo? Sí, no lo hay, eso es como máximo mil millones o dos mil millones. Entonces esto es el objetivo de la ciudad? Sí, una gran cuenta», dijo Boyamin.

Además de suprimir aspectos de los motivos económicos, Boyamin confirmó que la familia aún exigía certeza legal sobre la investigación.

Dijo que continuaría comunicándose con los investigadores y presentando pruebas legales al proceso de investigación, incluso si es necesario, alentar la aplicación de artículos más pesados ​​si la evidencia respalda los elementos de planificación y participación organizada.

«Vine al metro de Polda para discutir con el investigador. Queremos que el proceso sea claro, no se corte en pedazos. Si toda evidencia conduce a la planificación y participación de muchas partes, pediremos la aplicación de los artículos apropiados», dijo.

TVONENEWS/RIKA PANGESTI