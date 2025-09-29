Fam admite errores después de la sanción de la FIFA

VIVA – Federación de fútbol de Malasia (Familia) Finalmente abre voces relacionadas con fuertes sanciones de FIFA a siete jugadores naturalizados Equipo nacional Malasia.

El Secretario General Fam, Noor Azman Rahman, enfatizó que a pesar de los errores administrativos, los jugadores todavía defendían legalmente al tigre de Malaya.

«Hemos identificado errores técnicos en el proceso de envío de documentos realizados por el personal administrativo», dijo Noor Azman, citado de los New Straits Times, domingo 28 de septiembre de 2025.

Según Noor Azman, FAM respondió seriamente a este problema. Sin embargo, se aseguró de que el estado de ciudadanía de los jugadores naturalizados no estuviera en duda. «Fam respondió en serio. Sin embargo, enfatizamos que los jugadores naturalizados involucrados son ciudadanos legítimos de Malasia», dijo.

Anteriormente, la FIFA oficialmente dejó la prohibición de jugar durante 12 meses a siete jugadores naturalizados de Malasia. Son FacUdo Garces, Imanol Machuca, Hect Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo y Jon Irazabal.

No solo eso, cada jugador también fue multado con 2.000 francos suizos. Mientras que Fam debe soportar la sanción de un excelente multas, que es 350 mil francos suizos.

En el centro de atención, FIFA dijo que FAM usó documentación manejada, también conocido como documentos falsificados. Esta declaración es contraria a las afirmaciones de FAM que dicen que solo hay errores técnicos en el proceso administrativo.

Para reducir el problema, el presidente Fam Tan Sri Hamidin Mohd Amin inmediatamente voló a Zurich, Suiza. Está programado para reunirse con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para discutir este tema directamente.

Hasta ahora, FAM no ha presentado una apelación oficial. Solo tomarán medidas legales después de recibir una explicación completa de la FIFA con respecto al caso que sacudió el fútbol de Malasia.