Faltando después de la demostración Ricuh en Yakarta, se descubrió que Eko Purnomo encontraba una vida como pescador en Kalimantan

Yakarta, Viva – Misterio de la desaparición de varias personas después de la acción reunión Terminó en el caos en Yakarta a fines de agosto comenzó a desarrollarse.

Equipo especial combinado Polda Metro Jaya nuevamente logró encontrar una persona reportada previamente desaparecido llamado Eko Purnomo. El hombre llamó Contraste Desde el 1 de septiembre de 2025 en el área de Salemba, el centro de Yakarta no solo se desvaneció.

Los resultados de la investigación Policía Descubrir Eko está en el centro de Kalimantan y trabaja como una pesca. Esto fue revelado por el jefe de la División de Relaciones Públicas de la Policía Metropolitana de Yakarta, General de Policía de Brigada Ade Ary Syam Indradi.

«El equipo especial combinado formado por el Jefe de Policía de Metro Jaya logró encontrar a Eko Purnomo. La búsqueda de EKO se llevó a cabo después de circular información/publicaciones electrónicas a través de las redes sociales, entre otros, la cuenta de Kontras Instagram había cuatro víctimas que supuestamente desaparecieron», dijo el jueves 18 de septiembre de 2025.



General de Brigadier de la Policía Ade Ary Syam Indradi

El ex jefe de policía del metro del sur de Yakarta explicó que la información se obtuvo después de que la policía rastreó las declaraciones familiares. Antes de desaparecer, Eko había enviado un mensaje de WhatsApp a sus padres de que iría a trabajar en Kalimantan.

«El equipo se registró en la ubicación y se sabía que el hermano Eko Purnomo realmente trabajó como una captura de pesca en Kuala Jelai, Sukamara Regency, Central Kalimantan», dijo.

La policía luego coordinó con las autoridades locales hasta que finalmente encontró a Eko. En la actualidad, está siendo interrogado para asegurarse de que su nombre fue registrado como una víctima desaparecida en una manifestación en Yakarta.

Anteriormente, la policía también encontró a Bima Pema Putra en Malang, Java Oriental. Bima aparentemente intercambió juguetes en un templo allí. Con este hallazgo, solo hay dos personas más cuya existencia es desconocida, a saber, Muhammad Farhan Hamid y Reno Syahputradewo llamados Kontras desaparecidos.

Para tener en cuenta, la Policía Regional de Metro Jaya (Polda) finalmente habló sobre la supuesta desaparición de tres personas en el área de Kwitang, Central Yakarta, después de la demostración de Yakarta a fines de agosto.

El caso se destacaba anteriormente después de ser publicado por la Comisión para personas desaparecidas y víctimas de violencia (contraste). Director de la Investigación Criminal General (Dirreskrimum) Metro Jaya Regional Police, Comisionada de Policía Wira Satya Triputra, enfatizó que su partido había tomado medidas rápidas. Polda Metro Jaya ahora formó un puesto de queja de personas desaparecidas en el Satya Haprabu Hall, Ditreskrimum.

«Hemos recibido esta información de las redes sociales. En la actualidad, la Policía Metropolitana de Yakarta formó un puesto de queja faltante», dijo Wira, el martes 16 de septiembre de 2025.