Faltan pocos días para el mes de Ramadán, este es el calendario del primer Tarawih 2026

VIVA – Mes Ramadán Siempre es el momento más esperado por los musulmanes cada año. Una atmósfera de adoración más animada, mezquitas concurridas y mayores rutinas espirituales hacen que este mes parezca especial en comparación con otros meses.

Además del ayuno, uno de los actos de adoración más sinónimo del Ramadán es la oración. Tarawih que se hace todas las noches después de la oración de Isha.

Debido a esto, muchas personas empiezan a buscar información sobre el primer calendario de tarawih mucho antes de que llegue el mes sagrado. Saber cuándo comienza Tarawih ayuda a los musulmanes a prepararse, tanto física como espiritualmente, para poder recibir el Ramadán de manera más solemne y planificada.

Determinar el comienzo del Ramadán es la clave para el primer calendario de Tarawih

La información sobre el primer calendario de tarawih no puede separarse de la determinación del inicio del Ramadán. En Indonesia, el gobierno, a través del Ministerio de Religión, celebrará una sesión de isbat para determinar el 1 de Ramadán de 1447 AH. Este juicio está previsto que tenga lugar el 17 de febrero de 2026 y en él participarán expertos en astronomía, representantes de organizaciones de masas islámicas y agencias relacionadas.

Según cálculos astronómicos, se estima que el inicio del ayuno de Ramadán podría caer el 19 de febrero de 2026. Esto está relacionado con la posición de la luna nueva que se considera que no cumple con los criterios de visibilidad en la puesta del sol del 17 de febrero, por lo que es posible que la observación de la luna nueva no sea exitosa. Si se produce esta condición, el inicio del mes se fija el día siguiente.

Primer cronograma de Tarawih según el gobierno

Si el gobierno determina que el 1 de Ramadán 1447 H cae el 19 de febrero de 2026, entonces el primer calendario de tarawih según la decisión oficial del gobierno se llevará a cabo la noche anterior, es decir, el 18 de febrero de 2026.

Diferencias entre las versiones NU y Muhammadiyah

Además del gobierno, grandes organizaciones islámicas como Nahdlatul Ulama (NU) y Muhammadiyah también tienen sus propios métodos para determinar el inicio del mes de la Hijriah. Esto a veces causa diferencias en la implementación del culto inicial de Ramadán, incluido el primer horario de tarawih.

Muhammadiyah ha determinado previamente que el inicio del ayuno del Ramadán de 2026 será el 18 de febrero de 2026. Por lo tanto, según Muhammadiyah, la primera Tarawih se llevará a cabo en la tarde del 17 de febrero de 2026. Esta determinación se basa en el método de cálculo esencial que utilizan, así como en el sistema del Calendario Hijri Global Único.

Mientras tanto, NU generalmente espera los resultados del rukyat y la decisión de la sesión del isbat del gobierno. Por lo tanto, la implementación de la primera Tarawih dentro de NU probablemente seguirá una decisión oficial del gobierno, es decir, la noche anterior a la fecha de inicio del ayuno que se determina mediante la sesión del isbat.