Faltan dos años para la primera película de IA y tiene un guión perfecto

Pablo Schrader está listo para adoptar la inteligencia artificial en el cine y dijo en una nueva entrevista que tiene el «guión perfecto para hacer todo». AI.”

El escritor de “Taxi Driver” y director de “First Reformed” dijo Feria de la vanidad que, en su opinión, las películas «serán cada vez más basadas en IA», y añadió: «Creo que estamos a sólo dos años de la primera película de IA».

De hecho, continuó: “Hoy estaba hablando por teléfono con alguien sobre un guión que tenía y le dije: ‘Sabes, este sería un guión perfecto para hacer todo con IA’”.

La IA tiene a Hollywood alborotado en este momento con la noticia de Tilly Norwood, la primera “actriz de IA” e incluso un completo Película dirigida por IA. Cuando Vanity Fair le preguntó sobre su voluntad de adoptar la tecnología él mismo, Schrader dijo que «es sólo una herramienta».

«Cuando eres autor, tienes que describir la reacción de alguien. Usas un código: usas un código de palabras, un cierto número de letras, etc., y expresas su reacción facial», continuó. «Un actor tiene su propio código. Bueno, ahora eres un pixelador y puedes crear la cara, y puedes crear la emoción en la cara, y puedes esculpirla de la misma manera que un autor esculpe la reacción en una novela o una historia».

Schrader también dijo que “la IA se está apoderando de la cobertura cinematográfica” y no le sorprendería que pronto escribiera reseñas de películas. «La IA ofrece una mejor cobertura que la cobertura promedio. Y la IA no tiene por qué favorecer a nadie», afirmó. «A menudo, cuando estás haciendo cobertura, recibes un indicio de que la persona que te paga quiere que te guste esto. No puedes darle esa información a AI».

Esta no es la primera vez que Schrader apoya el uso de la IA en el negocio cinematográfico. A principios de este año, publicó en Facebook que pidió a ChatGPT que generara gráficos para películas de cineastas famosos, incluido él mismo, y quedó impresionado por los resultados.

“ESTOY ASOMBROSO”, escribió. “Acabo de pedirle a chatgpt ‘una idea para la película de Paul Schrader’. Luego Paul Thomas Anderson. Luego Quentin Tarantino. Luego Armonía Korine. Luego Ingmar Bergman. Luego Rossellini. Lang. Scorsese. Murnau. Capra. Vado. Speilberg [sic]. Linchar. Cada idea que se le ocurrió a chatgpt (en unos segundos) fue buena. Y originales. Y desarrollado. ¿Por qué los escritores deberían sentarse durante meses buscando una buena idea cuando la IA puede proporcionarla en segundos?

Lea el texto completo de Schrader. Entrevista de Vanity Fair aquí.