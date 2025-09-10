Faltaban cuatro personas en Denpasar

Denpasar, Viva – Cuatro personas se dicen desaparecido llevado inundación Que golpeó dos Mochila A saber, Ruko Taslim Textile y New Centrum en Jalan Sulawesi número 9 West Denpasar, Baliel miércoles por la mañana.

El comisionado jefe de policía de West Denpasar, Laksmi Krisna Dewi, cuando se encontró en la escena, dijo que inicialmente seis personas fueron reportadas como desaparecidas de las dos manchas.

Pero después de ser buscado por la familia, había dos personas que no estaban en casa en el momento del incidente, mientras que otros cuatro todavía no eran noticias hoy. La identidad de las cuatro personas aún no se revela.

Evacuación de la mortalidad por inundaciones en Bali

«Esta mañana, el informe reportado había seis personas. Pero el Shophouse antes, dos personas habían sido encontradas en el hospital en un estado seguro, luego a cuatro personas más aún faltaban. Estas cuatro personas de dos torres, ambas del shopous de Taslim, dos más del nuevo Centro Shophouse», dijo Laksmi Krisna.

Según la declaración de Laksmi, la información se informó a la estación de policía de West Denpasar alrededor de las 6:00 a.m., pero el equipo estaba limitado por las condiciones alrededor de la escena del incidente inundado.

«Anteriormente obtuve información alrededor de las 6:00 de la mañana, porque el acceso a esta ubicación estaba limitado por las inundaciones en varias carreteras en Denpasar para que pudiera ser un poco obstaculizado, pero después de eso el proceso de evacuación se había llevado a cabo al coordinar también la policía y la policía regionales de Denpasar», dijo.

Laksmi explicó que desde las 3:00 a.m., su partido había dado órdenes a todos los babinkamtibmas de estar alerta en las aldeas objetivo y asegurarse de que cada ciudadano estuviera a salvo.

No ha confirmado la pérdida material del desastre.

«Casi la mitad de la parte del edificio ha sido erosionado por el agua, porque de hecho, el flujo de este agua del río es muy pesado. La corriente, incluido el puente, también parece muy alto. Por lo tanto, también apelamos a las personas que si no hay una necesidad importante o muy urgente, por favor, permanezca en sus respectivos hogares a menos que se vea afectado por los desastres, puede evacuar o informar en 110», dijo.

En monitoreo Entre En el campo, además de la tienda de textiles de Tasnim, hay nueve topos en el lado izquierdo y derecho de la inundación. El agua que se desbordó del río Tukad Badung derribó edificios de tiendas llenos de productos textiles.

Los shophoses tienen generalmente tres metros de tamaño. Los rollos de telas parecen quedarse, pero la mayoría ha sido arrastrada por el agua.

Mientras tanto, un residente del dueño de la tienda en Jalan Sulawesi, Harman Asegaf dijo que a las 5.15 Wita escuchó las vibraciones que ocurrieron en las paredes de la casa. 15 minutos después, la pared trasera del Rukonya se derrumbó.

«Tal vez debido a la apertura tardía de las compuertas, tan rápidamente colapsó el edificio», dijo.

Hasta que se transmitió esta noticia, todavía se escuchaban pequeños auges de varios edificios de Shophouse alineados en Jalan Sulawesi Denpasar. La posición de algunos de los edificios ha aparecido inclinado hacia el río. Docenas de personal policial regulan el tráfico y evacan a los residentes locales. (Hormiga)